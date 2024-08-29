‘Tarım politikaları yeniden ele alınmalı’

ESKİŞEHİR

Tepebaşı Belediye Başkanı Dt. Ahmet Ataç, TMMOB Ziraat Mühendisleri Odası Eskişehir Şubesi tarafından kurulan ve 18 paydaşın içinde yer aldığı Eskişehir Tarım Platformu temsilcilerini makamında ağırladı. Ziyarette Ziraat Mühendisleri Odası Eskişehir Şube Başkanı Selma Güder, platformun faaliyetleri hakkında Ahmet Ataç’a bilgi verirken hazırladıkları ‘Tarım Manifestosu’nu da takdim etti.

“Herkesin sesine kulak vereceğiz”

Manifesto hakkında görüş alışverişinin yapıldığı ziyaretle ilgili konuşan Güder, “Eskişehir Tarım Platformu, Eskişehir tarımı için herkesin sesine kulak vererek yerelde sürdürülebilir bir tarım ve gıda sisteminin menfaatlerine ve toplumun faydasına uyan teklifler sunacak, projeler üretecek, mevzuatları takip edip, ilgilileri bilgilendirecek ve farkındalık faaliyetleri yapacaktır” dedi.

“Üretene destek olmaya devam edeceğiz”

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Ataç ise, “Kırsal kalkınma için tarımın, üretimin önemini ve kıymetini biliyoruz. Son günlerde üreticilerimizin ne kadar zorlandıklarını haberlerde okuyoruz. Tarım politikalarının tekrar gözden geçirmesi ve planlı üretime yönelmek gerekiyor. Platformun da kırsal kalkınmanın, sürdürülebilir tarımın geleceği adına çok önemli olduğuna inanıyorum. Tepebaşı Belediyesi olarak üretene destek oluyoruz olmaya da devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.