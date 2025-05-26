Tarım RYLA projesiyle, yeni fikirler sanayiciyle buluştu

DUYGU GÖKSU / İZMİR



Naturel Rotary Kulübü’nün, Ege Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği (ESİAD) iş birliğiyle, bu yıl ‘kuru ve yaş meyve/sebze ürünleri’ temasıyla ikincisini düzenlediği Tarım RYLA (Rotary Youth Leadership Awards) programı, final toplantısıyla tamamlandı. İzmir ve çevresindeki üniversitelerden seçilen 23 öğrencinin katılımıyla yürütülen program kapsamında geliştirilen proje ve çözüm önerileri, final toplantısında sektör temsilcilerine sunuldu. Öğrenciler, işletmeleri gezerek, işletmelerin karşılaştığı somut sorunlara odaklandıı.

Toplantıda, tarımda teknolojiye ve nitelikli işgücüne duyulan ihtiyacın her geçen gün arttığına dikkat çeken ESİAD Başkanı Sibel Zorlu, iklim değişikliği mücadele ve eğitimin önemine dikkat çekerek, “Beşeri sermayenin her alanda güçlendirilmesi, bunun için de eğitimin sürekli geliştirilmesi gerekiyor” dedi.



Mesleki ve teknik eğitimin kaliteli ve dinamik bir yapıya sahip olmasının, eğitim-istihdam bağlantısının kurulmasının önemine dikkat çeken Zorlu, bu çerçevede, eğitim programlarının sektörlerin uygulamadaki ihtiyaçlarına ve beklentilerine cevap verecek şekilde dizayn edilmesi gerektiğini belirti. Zorlu, “ESİAD olarak tüm faaliyetlerimizde mutlaka altını çizdiğimiz iki konu bulunuyor. Bunlardan ilki iklim değişikliği ile mücadele, ikincisi ise eğitim. Tarım Ryla kapsamında ortaya çıkarılan projelerin birbirinden kıymetli olacağına inanıyorum” diye konuştu.



Önümüzdeki 100 yıl için yapılan iklim değişikliği tahminlerine göre, Türkiye’de su kaynaklarının yaklaşık yüzde 25 oranında azalmasının beklendiğini dile getiren Zorlu, “Bu veri karşısında son derece bilinçli olmalıyız. Bir yandan iklim değişikliği ile mücadele ederken, diğer yandan iklim değişikliğine uyumu ve dirençliliği güçlendirmek zorundayız” ifadelerini kullandı.



Cumhur İşbırakmaz: “Yeni fikirler sanayi tarafıyla paylaşılmalı”



Projede işbirliği yapan Ege İhracatçı Birlikleri’nin Genel Sekreteri Cumhur İşbırakmaz da, dünya standartlarında üretim için sürdürülebilir üretimin zorunlu olduğunu vurgulayarak, “Ancak sürdürülebilir şekilde üretim ve ihracat gelişebilir. Yeni beyinlerin, yeni ifade şekillerinin, yeni fikirlerin gündeme gelmesi ve bunların üretim-sanayi tarafıyla paylaşılması gerekiyor ki sürdürülebilir üretim sağlayalım. Ege İhracatçı Birlikleri olarak eğitim kurumlarıyla çok daha fazla proje yapmak istiyoruz. Öğrencilerimiz kurumumuza gelsin, biz onlara gidelim, ihracatın önemini anlatalım. Her zaman bağlantıda kalalım” dedi.