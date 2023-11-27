“Tarım, sanayi ile birlikte gelişebilir”

ALİ ŞAHİN/BURSA

Bursa’nın tarımdan, sanayiye kadar birçok alanda farklı özelliklere sahip olduğunu belirten Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş ise Bursa’nın tarım alanında önemli mesafeler kat ettiğini belirtti. Tarım ve sanayiyi birlikte geliştirmenin mümkün olduğunu söyleyen Başkan Aktaş, “Allah vergisi mümbit topraklarda yaşıyoruz. Tarım anlamında Bursa olarak ciddi mesafeler kat ettik. 2017 yılında 184 milyon dolar tarım ihracatı yapan Bursa, geçen sene 569 milyon dolar tarım ihracatı yaptı. Bunun milyar dolar olmaması için hiçbir gerekçe yok. Dünyanın tüm gelişmiş ülkelerinde olduğu gibi sanayiyle birlikte tarımın da gelişebileceğini görüyoruz. Dolayısıyla Bursa olarak devlet-millet iş birliğinde diğer kurum ve kuruluşlarla birlikte inşallah tarımla alakalı çok kısa zamanda milyar dolar ihracatı niye yakalamayalım? Çok daha fazla katma değer niye sağlamayalım? Bugüne kadar hem Tarım A.Ş. hem de HAGEL marifetiyle fide-fidan, ekipman desteğine kadar birçok alanda çiftçilerimize destekler sağladık. Bursa’da 14 adet tarımsal tahmin ve erken uyarı sistemi kurduk. Hem hayvancılık alanında hem de tarımsal faaliyet alanında yeni açılımlar ve yeni şeyler yapmak isterseniz Bursa Tarım ve Peyzaj A.Ş. emrinizdedir ve kesinlikle kar amaçlı bir şirket değildir. Bu şirketlerin karının tamamını çiftçilerimize değerlendirmek üzere kullandırıyoruz” diye konuştu.