Tarım sektörü Bursa’da ‘Agro Green Bursa’ çatısında buluşacak

ALİ ŞAHİN/BURSA

Bursa’daki fuar merkezinin yönetiminin el değiştirmesinin ardından akıbeti belirsiz olan tarım fuarının organizasyonu kesinleşti. Binlerce Bursalı çiftçinin güncel teknoloji ve sektör paydaşları ile buluştuğu ve şehrin en geniş katılımlı fuarları arasında yer alan tarım fuarı Bu yıl “Agro Green Bursa Tarım Hayvancılık Süt Sera Teknolojileri, Tohum Fide Fidan ve Canlı Hayvan Fuarı” adı ile düzenlenecek. Bursa Ticaret ve Sanayi Odası’nın desteğiyle GL Platform Fuarcılık tarafından Bursa Fuar merkezinde gerçekleştirilecek organizasyon 8-11 Ekim 2025 tarihleri arasında ziyaretçilerini ağırlayacak. Bursa’da bu yıl yenilikçi bir yaklaşımla tarım sektörünün kalbinin atması planlanan organizasyonun sosyal medya hesaplarında da “Tarım ve hayvancılık sektörünün en yeni teknoloji ve çözümlerinin sergileneceği bu büyük organizasyonda, çiftçilerden üreticilere, sektör profesyonellerinden yatırımcılara kadar geniş bir katılımcı ve ziyaretçi kitlesini ağırlayacağız. Modern tarım uygulamalarını yakından görmek, sektör liderleriyle buluşmak ve iş ağınızı genişletmek için sizleri de fuarımıza davet ediyoruz” ifadeleri kullanıldı.