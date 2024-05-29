'Tarım ve turizmi birleştirerek potansiyellerini ortaya çıkaralım'

DUYGU GÖKSU / İZMİR

İzmir Ticaret Borsası (İTB) mayıs ayı olağan meclis toplantısı konuşan İTB Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Bülent Uçak, turizm ve tarımın birleştirilmesi için agro turizm önerisinde bulundu. Türkiye’nin turizm potansiyelini iyi kullanamadığına dikkat çeken Tuncer, Akdeniz ve Ege gibi yaz turizmi açısından çok değerli olan iki bölge, aynı zamanda tarım sektörü açısından da stratejik öneme sahip, gereken iyi bir model kurarak tarım ve turizmi ilişkilendirmeliyiz” dedi.

İki sektörün birbiriyle arasındaki ilişkinin gıda arz zinciriyle sınırlı kaldığını dile getiren Tuncer, “Turizm sezonunda gıdaya olan talep artıyor ve tarım sektörü bu noktada tedarikçi konumunda hizmet veriyor. Tek taraflı bu ilişkiyi karşılıklı ilişki durumuna çevirmek mümkün. Yapmamız gereken iyi bir model kurarak tarım ve turizmi ilişkilendirmek ve tarım turizminin potansiyelini ortaya çıkarmak. Agro turizm yani tarım turizmi, sürdürülebilir turizmin önemli bir parçası. Agro turizm, kırsal bölgelerin ekonomik kalkınmasına katkısının yanı sıra, sosyal açıdan dinlendirici ve tedavi edici, çevresel açıdan eğitici özellikler içeren zirai, ekolojik ve kültürel ürünlerin karışımından meydan geliyor” diye konuştu.

“Kurbanlık fiyatları arz-talebe göre belli olacak”

Kurbanlık vasfı taşıyan hayvan sayının yeterli miktarda olduğunu söyleyen Tuncer, “Tüm illere kurbanlık sevkiyatı devam ediyor. Kurbanlık fiyatları, maliyetlerin yanı sıra bölgeler, hayvanların yaşı, cinsi ve besi durumuna göre değişebiliyor. Canlı kilogramda dana 230-270 TL, düve 210-260 TL, koç 200-300 TL, koyun 150-240 TL ve keçi 200-240 TL bandında değişkenlik gösteriyor. Kurban bayramının yaklaşmasıyla birlikte reel fiyatların arz ve talep durumuna göre oluşması beklenmektedir” dedi.

“Tavuk eti ihracatında 500 milyon dolar gelir kaybı bekleniyor”

Küresel iklim krizinin neden olduğu gıda arzı riskleri ve gıda enflasyonundaki artışların özellikle pandemi sonrasında dünyada korumacılık politikalarının artmasına neden olduğunu dile getiren İTB Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Bülent Uçak, tavuk etine yıl sonuna kadar 80 bin ton ihracat izni verildiğini, sektörün ihracat kapasitesinde yüzde 50-60 civarında bir daralma yaşayacağını ve ihracat gelirinin azalmasına etkisi 400-500 milyon dolar civarında olacağını açıkladı.

Ege Bölgesi’nde geleneksel ürünlerinin yeni sezona hazırlandığı dönemde maliyetler ve iklim olaylarının üretici için önemli bir konu haline geldiğini dile getiren Uçak, geçtiğimiz ay yaşanan şiddetli kuraklığa dikkat çekti. Uçak, “Yağış miktarındaki bu düşüşün verimliliğe etkisinin olup olmayacağını sezon ilerlediğinde çok daha net göreceğiz” dedi.