'Tarım yaşı, üretkenliği ve verimliliği olumsuz etkiliyor'

AHMET YİĞİT / MERSİN

Tarımsal üretimin fiyat, pazar, zararlılar, iklim ve çiftçilerin zarar etmesine bağlı olarak değişkenlik gösterdiğini belirten Musa Yılmaz, üreticilerin bu seneden memnun olmadığını belirtti.

Musa Yılmaz, “Türkiye genelinde olduğu gibi Mersin’de de bu sene üretici narenciye, şeftali ve sebze başta olmak üzere çok ciddi sıkıntılar yaşadı. Çiftçinin pazarlama sorunu var. Fiyatları fabrikalar ve tüccarlar belirliyor. İnsanlar maliyetleri sene başında biliyor ama ürününü kaça satacağını bilmiyor. Dolayısıyla taban ve tavan fiyat uygulamasının yapılması gerekiyor. Bankalara, tüccarlara borcu olan çiftçiler, üretmek zorunda ama ürettikçe çiftçi tükeniyor. Üretim azalırsa ciddi krizler yaşanır” dedi.

Yaş problemi gıda güvenliğini tehdit edebilir

Çiftçilerin yaş ortalamasının 58’e yükselmesi, tarım sektörünün sürdürülebilirliği açısından ciddi endişelere yol açtığını belirten Musa Yılmaz, uzun yıllardır tarımla uğraşan bu yaş grubundaki çiftçilerin çocuklarına başka sektörlerde iş bulmaya çalıştığını belirtti.

Musa Yılmaz, “Uzun yıllardır tarımla uğraşan bu yaş grubundaki çiftçiler, fiziksel, zihinsel ve maddi açıdan yoruldular, modern tarım uygulamalarına uyum sağlamakta güçlük çekmektedir. Bu durum, üretkenliği ve verimliliği doğrudan olumsuz yönde etkiliyor. Genç nüfusun tarım sektörüne çekilmemesi, yenilikçi teknolojilerin ve modern yöntemlerin tarıma entegrasyonunu engelliyor. Sonuç olarak, tarımda yaşanan bu yaş problemi, gelecekte gıda güvenliğini tehdit edebilir ve ülkenin tarımsal üretim kapasitesini ciddi şekilde düşürebilir” dedi.

Zararlılar verim kayıplarına ve kalite düşüşüne yol açıyor

İklim değişikliği ve çiftçilerin bilinçsiz ilaç kullanımının, tarımda zararlılarla mücadelede yüzde 100 başarı sağlanmasını engellediğini belirten Mersin Ziraat Odası Yönetim Kurulu Üyesi Mehmet Barut ise zararlı popülasyonun rekolteyi etkilediğini söyledi. Mehmet Barut, “Hem iklim değişikliği hem de çiftçilerin bilinçsiz ilaç kullanımından zararlılara karşı yüzde 100 başarı alamıyoruz. Çok daha büyük problemler bekliyoruz. Çiftçi belirtilen dozların üzerinde ilaç kullandığı için zararlılar direnç kazanıyor. Çiftçilerin biyolojik ve tuzak mücadelesine başvurması gerekiyor. Ayrıca doğru ve dirençli çeşitlerin ekilmesi gerekiyor. Sadece zararlılar değil, zararlıların yaydığı bakteri ve virüsler de rekoltenin düşüşünde etkili rol oynuyor. Son dönemde tarımda zararlı popülasyonunda yaşanan artış, üreticiler için büyük bir tehdit oluşturuyor. Zararlı böcekler ve hastalıkların yayılmasındaki bu artış, mahsullerde ciddi verim kayıplarına ve kalite düşüşüne yol açıyor. Tarımda bu sorunun etkilerini minimize edebilmek için üreticilerin bilinçlendirilmesi büyük önem taşıyor” dedi.