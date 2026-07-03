Tarım yatırımlarına IPARD desteği büyüyor

İZMİR / EKONOMİ

Tarım ve Orman Bakanlığı'nın ilgili kuruluşu olan Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu (TKDK) tarafından yürütülen IPARD III Programı kapsamında yatırımcılara sağlanan hibe desteklerine ilişkin bilgilendirme toplantısı, İzmir Ticaret Odası, Ege Bölgesi Sanayi Odası ve İzmir Ticaret Borsası iş birliğinde gerçekleştirildi. Tarım, hayvancılık, gıda sanayi ve kırsal kalkınma alanlarında yatırım yapmak isteyen üretici ve girişimcilerin katıldığı toplantıda, IPARD III Programı'nın sunduğu destekler, başvuru koşulları ve yatırım fırsatları hakkında katılımcılarla bilgi paylaşıldı. Toplantıda konuşan sektör temsilcileri, IPARD desteklerinin yalnızca bir hibe programı değil, tarım ve gıda sanayisinin rekabet gücünü artıracak stratejik bir kalkınma aracı olduğuna dikkat çekti. İzmir'in tarımsal üretim potansiyelinin daha etkin değerlendirilmesi gerektiği vurgulanırken, yatırımcılar programdan daha fazla yararlanmaya davet edildi.

Erkoç: "İzmir'in tarımsal potansiyelini birlikte büyüteceğiz"

İzmir Ticaret Odası Yönetim Kurulu Sayman Üyesi Mahmut Erkoç, kırsal kalkınmanın sürdürülebilir tarım, gıda güvenliği ve verimlilik açısından stratejik öneme sahip olduğunu belirterek, IPARD Programı'nın üreticiler ve yatırımcılar için önemli fırsatlar sunduğunu söyledi. Erkoç, “Modern tarım uygulamalarını teşvik etmek, üreticilere destek olmak, gıda güvenliğini sağlamak ve tarımsal yenilikleri artırmak hepimizin sorumluluğu. İzmir Ticaret Odası olarak kardeş kurumlarımızla birlikte kentimizin sahip olduğu tarımsal potansiyeli daha ileriye taşımak için çalışıyoruz" dedi. Dikili, Bayındır ve Kınık Organize Tarım Bölgeleri projeleriyle tarım ve sanayi entegrasyonunu güçlendirmeyi, katma değeri yüksek üretimi ve istihdamı artırmayı hedeflediklerini belirten Erkoç, "Kentimizin tarım ve gıda sektöründe daha fazla katma değer ve istihdam oluşturabilmesi için devlet desteklerinden etkin şekilde yararlanması büyük önem taşıyor. Bu kapsamda IPARD Programı'nın önemli katkılar sağlayacağına inanıyoruz" diye konuştu.

Korkmaz: "Her yatırım rekabet gücümüzü artıracak"

IPARD Programı'nın tarım sektörü için yalnızca bir hibe desteği değil, kırsal kalkınmayı güçlendiren stratejik bir yatırım aracı olduğunu söyleyen İzmir Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Ercan Korkmaz, “Bugüne kadar IPARD kapsamında 27 bini aşkın projeye yaklaşık 30 milyar lira hibe desteği sağlandı. Tarım sektörünün geleceği artık yalnızca üretim miktarıyla değil; üretime yapılan yatırımla, katma değer oluşturma kapasitesi ve rekabet gücüyle şekillenmektedir. Hayata geçirilecek her yatırım üretimde verimliliği ve kaliteyi artıracak, gıda sanayimizin rekabet gücünü yükseltecek, ihracat potansiyelimizi güçlendirecektir. Aynı zamanda kırsalda yeni istihdam alanları oluşturacak ve bölgesel kalkınmaya katkı sağlayacaktır. Bu nedenle bu destekleri yalnızca bir finansman kaynağı değil, tarım sektörünün geleceğine yapılan stratejik yatırımlar olarak görüyoruz" diye konuştu.

Öztaş: "241 milyon avroluk hibe yeni yatırımların önünü açacak"

Ege Bölgesi Sanayi Odası Sayman Üyesi Aytekin Öztaş, IPARD Programı'nın üretimi, yatırımı ve bölgesel kalkınmayı destekleyen önemli bir finansman modeli olduğunu söyledi. Bugüne kadar 27 bini aşkın projeye yaklaşık29 milyar lira hibe desteği sağlandığını belirten Öztaş, "Bu program sayesinde 275 milyar liralık yatırım hayata geçirildi ve07 bini aşkın istihdam oluşturuldu. Bugün 81 ili kapsayan IPARD Programı'nın yatırımcılar için önemli fırsatlar sunduğunu görüyoruz" dedi. 2026 yılı çağrı takviminde 241 milyon avro hibe desteğiyle yaklaşık 400 milyon avroluk yatırımın hedeflendiğini belirten Öztaş, "11. başvuru çağrısı süt ve süt ürünleri, et, su ürünleri ile meyve ve sebzenin işlenmesine yönelik yatırımları kapsıyor. Bu desteklerin işletmelerimizin teknolojik dönüşümüne ve rekabet gücüne önemli katkı sağlayacağına inanıyoruz" diye konuştu.

Akın: “İzmir'e 582 milyon liralık destek”

Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu (TKDK) İzmir İl Koordinatörü Murat Akın, IPARD III Programı kapsamında İzmir'in son başvuru döneminde önemli bir destek almaya hak kazandığını belirtti. Akın, "Son çağrımızda İzmir toplam 582 milyon liralık yatırım desteği almaya hak kazandı. Yakın zamanda 29 hibe sözleşmesi imzalayacağız. İzmir gerçekten bu anlamda şanslı illerden biri. Desteklerimiz yatırımın inşaat, makine-ekipman ve hizmet alımı kalemlerini kapsıyor. Harcamaların yüzde 50 ile yüzde 75'i arasında hibe sağlıyoruz. Üstelik yatırımcılarımız KDV ve ÖTV gibi vergilerden de muaf oluyor" dedi. 2026 yılı çağrı takviminin devam ettiğini belirten Akın, süt ve süt ürünleri, et, su ürünleri ile meyve-sebze işleme yatırımlarına 30 bin avrodan 3 milyon avroya kadar destek verildiğini ifade etti. Akın ayrıca, ilk kez belediyelere yönelik kırsal altyapı yatırımları için 3 milyon avroya kadar yüzde00 hibe desteği sağlanacağını açıklayarak, yerel yönetimlerin de bu desteklerden yararlanabileceğini söyledi.

İzmir'in özellikle süt üretimi ve süt toplama merkezleri konusunda Türkiye'nin lider kentlerinden biri olduğunu vurgulayan Akın, buna rağmen bazı yatırım alanlarında başvuru sayısının beklentilerin altında kaldığını söyledi. Akın, "İzmir süt üretiminde ve sütün işleme tesislerine ulaştırılmasında Türkiye'de birinci sırada yer alıyor. Ancak kanatlı hayvancılığı, yumurta işleme, meyve-sebze işleme ve katma değerli tarımsal ürün yatırımlarında daha fazla proje görmek istiyoruz. Kırsal alanda sera, tıbbi aromatik bitkiler, arıcılık, zeytinyağı ve kırsal turizm gibi birçok yatırım alanında 500 bin avroya, hayvancılık yatırımlarında ise 750 bin avroya kadar hibe desteği sağlıyoruz. Yatırım yapmak isteyen herkesi TKDK desteklerinden yararlanmaya davet ediyoruz" diye konuştu.