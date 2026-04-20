Tarım Yazarı Ali Ekber Yıldırım’dan Reigna Gıda’ya ziyaret

Ziyaret kapsamında modern üretim tesisini de gezen Yıldırım, bakliyat sektörünün zorlu bir dönemden geçtiğine dikkat çekerek, böylesi bir süreçte yapılan yatırımların büyük önem taşıdığını vurguladı. Türkiye’de tarım ve gıda üretiminin sürdürülebilirliği açısından özel sektörün rolüne değinen Yıldırım, Reigna Gıda’nın hem üretim kapasitesi hem de istihdama katkısıyla örnek bir model sunduğunu ifade etti.

Mersin’de yaklaşık 5 bin metrekarelik alanda kurulu tesisinde faaliyet gösteren Reigna Gıda, günlük yaklaşık 100 tonluk işleme kapasitesiyle kırmızı ve yeşil mercimek, nohut, fasulye, pirinç ve barbunya gibi temel bakliyat ürünlerini işleyerek hem iç pazara hem de ihracata sunuyor. Şirket, “Cilin” ve “Serda” markalarıyla özellikle Orta Doğu, Afrika ve Avrupa pazarlarında etkinliğini artırmayı hedefliyor.

Erdem ailesinin üç kuşağa dayanan tarım tecrübesi üzerine kurulan şirket, köklerini Mardin–Diyarbakır hattındaki üretici kimliğinden alıyor. Bu güçlü altyapı sayesinde firma, çiftçilerden doğrudan temin ettiği ürünleri modern tesislerinde işleyerek yüksek kalite standartlarında tüketiciye ulaştırıyor. ISO 9001 ve ISO 22000 gibi uluslararası kalite belgeleriyle üretim yapan şirket, gıda güvenliği ve hijyen konularında da titiz bir yaklaşım sergiliyor.

Son yıllarda yatırımlarını hızlandıran Reigna Gıda, yalnızca temel bakliyat üretimiyle sınırlı kalmayıp katma değerli ürünler ve Ar-Ge çalışmalarına da odaklanıyor. Yeni yatırımlarla birlikte yıllık on binlerce tonluk işleme kapasitesine ulaşmayı hedefleyen firma, özellikle sağlıklı beslenme trendine uygun ürünlerle global pazarlarda daha güçlü bir yer edinmeyi amaçlıyor.

Erdem’in de vurguladığı gibi, şirket yalnızca üretim yapan bir yapı değil; aynı zamanda uluslararası fuarlar ve iş birlikleri aracılığıyla küresel gıda trendlerini yakından takip eden ve sektöre yön vermeyi hedefleyen bir oyuncu konumunda. Nitekim firma, dünyanın en büyük gıda fuarlarından biri olan Gulfood 2026’da sergilediği ürünlerle uluslararası alanda dikkat çekmeyi başardı.

Tarım yazarı Ali Ekber Yıldırım da ziyaret sonunda yaptığı değerlendirmede, böylesi yatırımların yalnızca ekonomik değil, aynı zamanda sosyal açıdan da önemli olduğunu belirterek, “Zor bir dönemde üretime ve istihdama katkı sağlayan her yatırım, tarımın geleceği adına umut vericidir” mesajını verdi.