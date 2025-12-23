Tarımda dijital dönüşüm buluşması

ADANA/EKONOMİ

Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) ve Trendyol işbirliğiyle yürütülen Yarının Köyleri Projesi kapsamında, Adana’nın merkez Sarıçam İlçe Belediyesi ev sahipliğinde ‘Tarımda Dijital Çözümler Çalıştayı’ düzenlendi. Kürkçüler Dijital Merkezi’nde, kamu kurumları, üniversiteler, özel sektör temsilcileri ve çok sayıda çiftçinin katılımıyla yapılan çalıştayda, tarımda bilgi, teknoloji ve yenilikçi uygulamalara erişim, akıllı tarım, veriye dayalı üretim modelleri ve sürdürülebilir tarım yaklaşımları ele alındı.

Sarıçam Belediye Başkanı Bilal Uludağ, konuyla ilgili açıklamasında, son yıllarda tarımda yaşanan küresel değişime dikkati çekti. Başkan Uludağ, tarımın yalnızca toprakla yapılan bir üretim alanı olmaktan çıktığını, bilgiyle, veriyle ve teknolojiyle yönetilen stratejik bir sektöre dönüştüğünü söyledi. Uludağ “Günümüz dünyasında artan nüfus, iklim değişikliği ve azalan doğal kaynaklar karşısında tarımda dijital dönüşüm artık bir tercih değil, açık bir zorunluluk haline gelmiştir” dedi. Yapılan çalıştayın çiftçiyi akıllı tarım uygulamalarıyla buluşturan önemli bir adım olduğunu ifade eden Başkan Uludağ, şöyle devam etti: “Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) ve Trendyol gibi güçlü paydaşlarla yürüttüğümüz Yarının Köyleri Projesi, yerel yönetimlerin tarımda dönüşüm sürecinde ne kadar etkin bir rol oynayabileceğini açıkça göstermektedir. Yalnızca bugünün ihtiyaçlarını değil yarının üretim modellerini de planlayan bir anlayışla hareket ediyoruz. Hedefimiz, kendi kendine yetebilen, sürdürülebilir ve güçlü bir tarım yapısını ilçemizde kalıcı hale getirmektir.”

Akademi, kamu ve özel sektör buluştu

Özyeğin Üniversitesi Uygulamalı Bilimler Fakültesi Dekanı Tarım Ekonomisti Prof. Dr. Gökhan Özertan’ın tarım ekonomisi ve tarımda dijitalleşme konulu seminer verdiği çalıştaya; Konya Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Eğitim Şube Müdürü İsa Bilgili, uzman Latife Aça, Karatay Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürü Serdar Önal, Karatay Üniversitesi Direktörü Cihat Balcı, Metos Bilişim Teknolojileri’nden Fikriye Berk de katıldı.