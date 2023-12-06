'Tarımda fırsatları değerlendirmenin yolu teknolojiden geçiyor'

NURETTİN BAKİ / İZMİR

Tarım ve gıda alanındaki yatırım fırsatları ve girişimcilik ekosisteminin masaya yatırıldığı etkinlikte, bu fırsatları değerlendirmenin yolunun teknolojiden geçtiğine dikkat çekildi.

Etkinlikte ‘Katma Değerli Tarım ve Gıda Üretiminde Fırsatlar’ başlıklı bir sunum gerçekleştiren TETA Teknik Tarım Genel Müdürü ve Tarım 4.0 Teknoloji ve Etki Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Sumer Tömek Bayındır, “Türkiye İş Bankası İzmir Girişimcilik Şubesi destekleriyle özellikle değer zinciri odaklı girişimcileri ve yatırımcıları bir araya getirdik. Tarım ve gıdada büyük fırsatlar var. Bunu her zaman dile getiriyoruz. Bu fırsatları değerlendirmenin en önemli yollarından biri de teknoloji. Elbette ürettiğimiz ürünü katma değerli hale getirdiğimizde bu fırsatlara daha kolay ulaşabilme şansımız oluyor. Bu konuda kendini geliştiren çok sayıda genç girişimci var ” diye konuştu.

Tarım ve gıdanın katma değerinin artması için çalıştıklarını söyleyen Bayındır, “2018 yılında tarım makina ve teknolojileri üreticileri önderliğinde kurulan Tarım 4.0 Teknoloji ve Etki Derneği, tarım devriminin gerçekleştiği yer olan Anadolu’daki kadim bilginin kuşaklar boyu aktarılması ve Türkiye’nin gelişmiş bir tarım ülkesi olması için çalışan, tarımsal üretimin ihtiyaçlarını doğru okuma becerisine sahip, tarım teknolojilerinin etkin bir şekilde kullanılması amacını güden yetkin sivil toplum kuruluşu. Sürdürülebilir tarım konusunda bilgi birikimini devreye sokmak ve tarım-gıda-gastronomi başta olmak üzere tedarik zincirinde katma değerinin artırılması için çalışıyoruz” ifadelerine yer verdi.

“Artan dünya nüfusu gıdada yeni fırsatlar sunuyor”

Sente Ventures Kurucu Ortağı Serhat Çicekoğlu da, ‘Yatırımcı Gözüyle Tarım ve Gıda’ başlıklı bir sunum gerçekleştirdi. Dünya nüfusunun yakın zamanda 10 milyara yükseleceğini söyleyen Çiçekoğlu, “Tarım alanlarındaki kayıplar, iklim değişikliğinin ortaya çıkardığı zararlar, gıdayla ilgili global bir sorunumuzun olduğu anlamına geliyor. İnsanlık olarak toprağa ve doğaya zarar veriyoruz. Dünya nüfusunun 10 milyar olacağı söyleniyor. Bu, yaklaşık 2 milyar nüfusu daha doyurmamız gerektiği anlamına geliyor. Konu büyük sorun ve sorumluluk anlamına gelse de aynı zaman da tarım ve gıdada yeni fırsatları önümüze koyuyor” dedi.