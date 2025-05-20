Tarımda İnegöl Modeli'yle gençler tarıma kazandırılacak

ESRA ÖZARFAT

BURSA - İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban bin 65 kilometrekare yüzölçümüne sahip İnegöl’ün, 30 bin 33 hektar tarım arazisine sahip olduğunu belirterek, “İnegöl’ün tarım üretim değeri 2024 yılı itibariyle 10 milyar 450 milyon TL’ye ulaşmıştır. Tarla bitkileri, meyvecilik, sebzecilik ve yem bitkileri gibi alanlarda üretim gerçekleştiren çiftçilerimiz, şehrimizin ekonomik kalkınmasına önemli katkı sağlamaktadır” dedi. Ayrıca İnegöl’ün tarımsal faaliyetleriyle birlikte büyükbaş ve küçükbaş hayvancılıktan da önemli üretim değerleri elde ettiğini belirten Taban, şehrin 18 bin büyükbaş, 60 bin küçükbaş, 376 bin kanatlı hayvan ve 12 bin 517 arı kovanı ile oldukça geniş bir hayvancılık alanına sahip olduğunu ifade etti.

Tarımda İnegöl Modeli başlığıyla yenilikçi, katma değerli ve sürdürülebilir üretim anlayışıyla her zaman çiftçilerin yanında olduklarını vurgulayan Başkan Alper Taban, “İnegöl Belediyesi olarak kırsal mahallelerde tarım ve hayvancılığa yönelik önemli faaliyetler yürütüyoruz. İnegöl Üreten Çiftçiler Kooperatifi, soğuk hava deposu, Özündenkuru Meyve Kurutma Tesisi, yeni ürün ekimi için fidan ve tohum dağıtımları, kırsal mahallelerimizde tarımsal ilaç hazırlama alanları, kuru fasulye hasat makinesi, taş toplama makinesi, koyun yıkama makinesi, tarım kitaphanesi, arı kovanı dağıtımı, ceviz soyma makinesi,eğitim seminerleri ve fuar ziyaretleri, Meyve Tanıtım ve Küçükbaş Hayvancılık Festivali gibi projelerle tarımsal üretimin artırılması hedefliyoruz. Ayrıca, çiftçilerimize ücretsiz tarımsal danışmanlık ve toprak analizi hizmetlerini de sunarak doğru yerde doğru üretimi sağlıyoruz” diye konuştu.

Gençlerin tarıma olan ilgisini artırmanın ve teknolojiyi tarımla buluşturmanın önemine de değinen Başkan Alper Taban, gençleri bu alanda yetiştirmeye ve onlara fırsatlar sunmaya devam edeceklerinin altını çizdi.