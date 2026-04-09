Tarımda rekabetin yeni alanı: Üretimin yanında iletişim de sahada

MUHAMMET YİĞİTOĞLU /KONYA

Fuar kapsamında, Agriconnect organizasyonu ile hayata geçirilen Agrico Media platformu, fuaye alanında kurduğu medya stantıyla sektöre yeni nesil bir iletişim yaklaşımı kazandırıyor. Platform, markalara yalnızca görünürlük sağlamakla kalmıyor; aynı zamanda sürdürülebilir ve ölçülebilir bir iletişim modeli sunuyor.

Agrico Media çatısı altında gerçekleştirilen içerik üretimleri; ürün lansmanları, sektör liderleriyle yapılan röportajlar ve sahadan anlık içerik akışıyla fuar katılımını klasik sınırların ötesine taşıyor. Üretilen içerikler dijital platformlar üzerinden geniş kitlelere ulaştırılarak, markaların fuar süresince elde ettiği etkileşimi kalıcı bir değere dönüştürüyor.

Agrico Media Kurucusu Doğan Başaran, tarım sektöründe rekabetin dönüşümüne dikkat çekerek şunları söyledi: “Tarımda artık değer zinciri yalnızca üretimle sınırlı değil; iletişim de bu zincirin ayrılmaz bir parçası haline geldi. Markaların hikâyelerini doğru anlatabilmesi ve bunu sürdürülebilir bir içerik akışıyla desteklemesi her zamankinden daha kritik.”

Fuar süresince hayata geçirilen bu yeni nesil iletişim modeli, markalara klasik fuar katılımının ötesinde bir görünürlük ve etkileşim imkânı sunarken; sektör temsilcileri, bu yaklaşımın önümüzdeki dönemde tarım fuarlarının yapısını dönüştüreceğini ve iletişim yatırımlarının stratejik öneminin daha da artacağını vurguluyor.

Konya’da devam eden Tarım Fuarı, sektör profesyonellerini bir araya getirmeye devam ederken; Agrico Media’nın sunduğu bu yeni nesil iletişim deneyimini yerinde gözlemlemek isteyen ziyaretçilerini fuar alanına bekliyor.