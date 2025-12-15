“Tarımda yaş ortalaması 60’a dayandı, çözüm dijitalleşme ve gençler”

İZMİR / EKONOMİ

Yaşar Üniversitesi, Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü (FAO) Türkiye ve Migros tarafından düzenlenen etkinlikte, giderek yaşlanan tarım nüfusunun gençleştirilmesi gerektiğine dikkat çekildi. FAO Talks- Gençlerle Tarımı ve Gıdayı Konuşuyoruz başlıklı panel Selçuk Yaşar Kampüsü’nde gerçekleştirildi.

Yaşar Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Levent Kandiller, Türkiye’de tarımda yaş ortalamasının 60’lara ulaştığını belirterek görüşlerini şöyle dile getirdi: “Üniversitemizin Tarım Bilimleri ve Teknolojileri Fakültesi’nde yenilikçi öğrenme ortamları sunuyoruz. Gençlerin enerjisi ile dijital teknolojilerin gücünü birleştirerek sektörde katma değer yaratmayı amaçlıyoruz. Tarımda yaş ortalamasını 30’lu yaşlara çekmek gerekiyor. Bu nedenle gençleri tarım sektörüne kazandırmalıyız. Fakültemizi bu nedenle kurduk. İzmir Ticaret Borsası ile hayata geçirdiğimiz ‘İzmir Tarım Teknolojileri Merkezi’, Avrupa Dijital İnovasyon Merkezleri ağına kabul edildi. Tüm gücümüzle tarım-gıda tedarik zincirlerindeki verimliliği artırmaya çalışıyoruz.’’

FAO Gıda Şampiyonu, Beslenme ve Diyet Uzmanı Dilara Koçak’ın moderatör olduğu ‘Dijital Tarım Çağında Sosyal Etki ve Girişimcilik” konulu bölümde konuşan FAO Türkiye Temsilci Yardımcısı Dr. Ayşegül Selışık, FAO’nun 80 yıldır hiç kimseyi aç bırakmamayı hedeflediğini belirterek, “FAO’nun dört temel stratejisi var; daha iyi üretim, daha iyi beslenme, daha iyi çevre, daha iyi yaşam. FAO, üniversiteler, özel sektör ve üreticiyi buluşturan dörtlü ekosistem şart. Dijitalleşmeyi çiftçiyi ve tarımı destekleyecek şekilde kullanmalıyız. FAO’nun Dijital Köyler Girişimi kapsamında, Ankara’nın Güdül ilçesine bağlı Boyalı Köyü’nde iklim ve ahır sensörleri, drone teknolojileri ve dijital çiftlik yönetim uygulamalarıyla dijital keçi çiftliği modeli pilot olarak hayata geçirildi. Bu model, hayvancılıkta verimliliği ve izlenebilirliği artırırken üreticilerin iş yükünü azaltıyor. Kadın kooperatiflerinin FAO destekli Hepyerinden.com gibi dijital pazaryerlerine entegre olmasıyla ürünler doğrudan tüketiciye ulaşıyor ve kırsal kalkınmada yeni bir pazar yapısı oluşuyor. FAO ayrıca Bolu’da yürüttüğü bir pilot uygulamada zeytin tarlasına yerleştirilen sensörler sayesinde sulama verimliliğinde yüzde 40 artış sağlandığını ortaya koydu; bu uygulama su ve enerji kaynaklarının daha etkin kullanılmasına katkı sundu.