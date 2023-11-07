Tarımın ‘Doktar’ı 20 ülkede tarlaların verimini artırıyor

NURETTİN BAKİ/İZMİR

Tarım alanında çalışan ve 20’den fazla ülkede hizmet sunan bir teknoloji şirketi olan Doktar, yaptığı çalışmalarla başta verim artışı olmak üzere üreticiye pek çok alanda avantaj sağlıyor. İnsanların sağlıklı ve güvenilir gıdaya ulaşması için teknolojiyi tarlaya süren Doktar, verim artışı sağlamasının yanında, su ve gübre kullanımını azaltıyor. Türkiye’nin tarımsal üretiminin son dönemdeki en büyük sorunu haline gelen pestisit kullanımını ciddi oranda düşüren Doktar, üreticinin en büyük girdi maliyetlerinin başında gelen yakıt tüketiminde de üreticiye yardımcı oluyor.

Ege Bölgesi’nde çiftçilerin verimini yükselterek sürdürülebilir tarıma yönlendirme çabalarına devam ettiklerini söyleyen Doktar A. Ş. Kurucu Ortağı Selim Üçer, “İzmir, Aydın ve Manisa’da ‘Bin Çiftçi Bin Bereket’ projesi kapsamında 445 çiftçinin yararlandığı, 284 hektar alanda uydudan tarla sağılığı hizmetini, 18 meteoroloji istasyonunu ve 1 dijital zararlı tuzağını kapsayan bir desteğimiz mevcut” dedi.

Doktar olarak sürdürülebilir tarımı desteklemek adına tarımda dijital dönüşümü gerçekleştirmeyi hedeflediklerini söyleyen Üçer, “Geliştirdiğimiz cihazlar ve uygulamalar aracılığıyla elde edilen verileri, hiper-lokal hava tahminleri, uydu görüntüleri ve toprak analizleri gibi verilerle birleştirip yapay zekâ modelleriyle işleyerek, çiftçilerin doğru kararlar vermelerini ve girdi maliyetlerini minimize etmelerini sağlıyoruz. Dijital ve sürdürülebilir tarım için geliştirdiğimiz uygulama ve cihazlarımızı; Filiz Tarımsal Sensör İstasyonu, PestTrap Dijital Zararlı Takip İstasyonu, SoilScanner Dijital Toprak Analiz Cihazı, Orbit Uzaktan Tarla Takibi, CropMap Dijital Pazar İstihbaratı ve FMS Çiftlik Yönetim Sistemi olarak sıralayabiliriz” ifadelerine yer verdi.

8.9 milyar litre suyu yeniden kullanıma kazandıracak

Tarımı bütüncül olarak ele aldıklarını dile getiren Üçer, “Tarımın her safhasında verim artışını, tasarrufu ve sürdürülebilirliği hedefliyor ve zararlılarla mücadele, sulama, toprak sağlığı, bitki sağlığı, mantar, hastalıklar, erken uyarı sistemleri gibi pek çok alanda çiftçileri ve tarım şirketlerini destekleyen ürünler geliştiriyoruz. Sürdürülebilir tarım kavramını onarıcı tarım bakış açısıyla ele alıyoruz. Toprak sağlığı ve toprağın iyileştirilmesi, gereksiz ilaç ve gübre kullanımının azaltılması, tarlaya özel sulama programlarıyla su tasarrufu yapılması, çiftçilerin ve tarım şirketlerinin karbon ayak izinin azaltılması ve iklim değişikliklerine adapte olunmasını sağlayan ezbere değil veriye dayalı tarım araçlarının kullanılması için çalışıyoruz” dedi.

Hayata geçirdikleri programlarla 8.9 milyar litre suyu yeniden kullanıma kazandırmayı hedeflediklerini belirten Üçer, “Bunun yanında, İklim ve Sürdürülebilirlik İnisiyatifi adı altında firmalara sürdürülebilirlik çözümleri sunmak amacıyla projeler geliştiriyoruz. Bu inisiyatif çatısı altında Coca Cola ve Cargill ile iş birliği halindeyiz. Coca-Cola ile Bursa Kestel ve Tekirdağ Çorlu'da su yeniden kazanım programları yürütüyoruz. Bu programlarda, Doktar yönetiminde, çiftçilere dijital dönüşüm ve bilinçli sulama eğitimleri veriliyor. Kestel'de 22 hektarlık damla sulama sistemi ve bin 600 metreküplük yapay su deposu kuruldu. Çorlu'da ise su toplamak için yapı inşaatı ve yeniden canlandırıcı tarım uygulamaları eğitimi verildi. Programlar, 2030'a kadar 8.9 milyar litre suyu geri kazandırmayı hedefliyoruz” ifadesini kullandı.

“60 bin hektardan büyük bir tarım alanına ulaştık”

Doktar’ın dünya genelinde 20’den fazla ülke ürün ve hizmetleriyle yer aldığını söyleyen Üçer, “Cihazlarımız Türkiye’nin dört bir yanında kullanıldığı gibi İspanya, Malezya, Güney Afrika gibi birçok ülkede daha sürdürülebilir bir tarımı inşa etmede etkin rol oynuyor. Cargill ile yürüttüğümüz Bin Çiftçi Bin Bereket projesi kapsamında 2023 yılında Türkiye’de 21 ilde 5 binden fazla çiftçiye ve 60 bin hektardan büyük bir tarım alanına ulaştık. Teknolojilerimizi kullanan çiftçilerde verim artışı yetiştirilen ürüne göre değişiklik gösteriyor. Bununla birlikte, büyük çaplı hesaplamalarımız sonucu dijital tarım teknolojileri ile verimde yüzde 20’ye varan bir artış yakalıyoruz. Bu verim artışını gübre gibi tarımsal girdileri azaltarak sağladığımızın altını çizmek gerekiyor” diye konuştu.