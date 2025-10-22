“Tarımın geleceği genç nüfus, kırsal kalkınma ve teknolojik adaptasyona bağlı”

ABDULLAH ÖZDEMİR

MERSİN TİCARET BORSASI BAŞKANI



OECD tarafından yayınlanan, tarımın geleceği için yeni çiftçilerin sektöre kazandırılmasına ilişkin rapor hem küresel ölçekte hem de Türkiye açısından önemli tespitler içermektedir. Rapora göre, aralarında ülkemizin de bulunduğu OECD ülkelerinde 2000–2023 yılları arasında tarımsal istihdamda yaşlı nüfusun oranı belirgin biçimde artmıştır. Türkiye özelinde ise aynı dönemde tarımsal istihdam yüzde 40 azalmış; buna karşılık tarımsal istihdam içinde 55 yaş üzerindekilerin oranı yüzde 67 yükselmiştir. Diğer yandan, Türkiye’de sadece çiftçiler dikkate alındığında, yaş ortalaması 59 gibi oldukça yüksek bir seviyededir.



Raporda, çiftçilerin gıda sistemlerinde merkezi bir rol üstlendiği ancak katkılarının çoğu zaman yeterince takdir edilmediği belirtilmektedir. Tarım sektörünün sosyal ve ekonomik hedeflere yaptığı önemli katkılara rağmen, tarım mesleğinin “modası geçmiş” veya “geri kalmış” olarak görüldüğü vurgulanmaktadır. Bu doğrultuda, gençler arasında nadiren tercih edilen bir kariyer alanı olan tarım sektörünün imajının iyileştirilmesi, tarımsal çalışmaya dair toplumsal algının değiştirilmesi ve tarımın yenilikçi bir çiftçi kuşağı için cazip hale getirilmesi gerektiğine dikkat çekilmektedir. Bu durum, Türkiye için de geçerlidir.



OECD istatistiklerine göre, 2000-2023 yılları arasında kırsal nüfusumuz yüzde 35’ten yüzde 22’ye düşmüştür. Bu çerçevede kırsal kalkınma, yalnızca tarımsal üretimi değil; kırsal yaşamın sosyal ve ekonomik canlılığını da kapsamalıdır. Kırsal bölgelerde yaşam kalitesinin artırılması ile eğitim ve teknolojiye erişimin kolaylaştırılması, genç nüfusun kırsalda kalmasını ve üretime katılmasını teşvik edecektir.



Ayrıca, çoğu ülkede tarım sektörüne yeni adım atan çiftçilerin, mevcut çiftçilere kıyasla daha yüksek eğitim seviyesine ve daha fazla girişimcilik becerisine sahip olduğu görülmektedir. Bu grupta gençler ve kadınların oranı da daha yüksektir. Dronlar, sensörler, yapay zekâ ve otomasyon sistemleri gibi dijital araçları etkin biçimde kullanan bu yeni nesil çiftçiler, tarımsal verimliliğin artırılmasında kritik bir rol üstlenecektir. Bu doğrultuda, sektörün karşılaştığı temel engellerden biri olan arazi ve finansman erişiminin kolaylaştırılması ile tarımsal mevzuatın sadeleştirilmesi büyük önem taşımaktadır.



Sonuç olarak, gıda sistemlerinin sürdürülebilir dönüşümü; kırsal bölgelerin kalkınmasına, yenilikçi çözümleri benimseyebilecek genç nüfusun sektöre kazandırılmasına ve sektörün teknolojiye uyum sağlamasına bağlıdır. Bu üç temel unsurun desteklenmesi ve hızlı biçimde hayata geçirilmesi için kapsamlı bir yol haritası oluşturulmalı, mevcut destek mekanizmaları güçlendirilmeli ve yeni teşvikler geliştirilmelidir. Ayrıca, tarımın toplumsal imajını güçlendirmeye yönelik çalışmalar organize edilmelidir. Böyle bir sistemin uygulanması hem tarımsal üretim hacmini artıracak hem de yaşlanan tarımsal nüfusu gençleştirecektir. Bunun yanı sıra, gençlerin ve kadınların istihdam oranlarını yükseltecektir. Ayrıca, kırsal kalkınmaya ivme kazandırarak bu bölgelerde ekonomik ve sosyal refahın artmasına katkı sağlayacaktır.