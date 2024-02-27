Tariş Zeytin ve Zeytinyağı Birliği’nin yeni başkanı Fikret Akova oldu

İZMİR / EKONOMİ

Tariş Zeytin ve Zeytinyağı Birliği’nin 2022/2023 dönemi olağan genel kurulu yapıldı. 102 delegeden 101’inin katılımıyla gerçekleştirilen genel kurulda seçilen birlik yönetim kurulu üyeleri, kendi aralarında yaptıkları oylamayla Fikret Akova’yı oy birliğiyle başkanlığa seçti.

Yapıcı ve yenilikçi bir anlayışla yola çıktıklarını vurgulayan Fikret Akova, Tariş Zeytinyağı markasını bugün olduğundan daha iyi yerlere taşımayı amaçladıklarını belirtti. Akova, şunları söyledi: “Ortak sayımızı artırmak amacındayız. Bunu yaparken, gençleşmeyi de önemsiyoruz. Üreticinin ürününü en iyi şekilde değerlendireceğiz. Çok ürün alıp, çok satacağız. İç piyasa kadar ihracata da önem vereceğiz.”

Akova, kooperatif yöneticileriyle sık sık bir araya gelerek, konuları ortak yaklaşımlarla ele alacaklarını anlattı. İklim krizleri ve kuraklıkla son yıllarda tarımın dünya gündeminin ilk sıralarına oturduğunu ifade eden Akova, “Tarım ve tarımsal faaliyetler bugünün en çok tartışılan ve çözüm aranan konusu. Gelecekte de bu konu çok daha fazla gündeme gelecek. Biz üretimin temel özneleri olan çiftçiler bir nefer gibi topraklarımızda daha iyiyi daha fazlayı üretmek için bundan sonra da büyük çaba göstereceğiz” diye konuştu.

Tariş Zeytin ve Zeytinyağı Birliği’nin yeni yönetim kurulu Fikret Akova, Hilmi Sürek, Murat Özbaş, Halil Zahit Mert, Hüseyin Yalazı ve İsmail Acar’dan oluştu.