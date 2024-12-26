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“Tarsus, artık yepyeni bir kent kimliğine bürünüyor”

Kamu ve özel sektör yatırımlarının artmasıyla ilçede yeni sektörlerin gelişip istihdam alanlarının genişleyeceğini belirten Tarsus Belediye Başkanı Ali Boltaç, yepyeni bir kent kimliğine büründüklerini ifade ederek, sağlam bir gelecek için çalışmaya devam ettiklerini söyledi.

Haber Merkezi
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“Tarsus, artık yepyeni bir kent kimliğine bürünüyor”
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TARSUS/EKONOMİ

Tarsus Belediye Başkanı Ali Boltaç, Tarsus Ticaret Borsası’nın (TTB) 2024’teki son meclis toplantısına konuk oldu. Birlik ve beraberlik mesajları veren Başkan Boltaç, özellikle üzerinde durdukları tarım, sanayi ve turizm konularında işbirliği yapmaya hazır olduklarını kaydetti. Tarsus’taki bereketli toprakların Çukurova Uluslararası Havalimanı sayesinde dünyaya daha fazla açılarak değer artırımı sağlayacağını vurgulayan Boltaç, “Bu proje, havacılık alanındaki en önemli altyapı yatırımlarından biri olma özelliğini taşıyor. Ulaşım ve iletişim ağlarımızın gelişmesiyle bölgemizin stratejik önemi artacak. Aynı zamanda şehrimizdeki diğer büyük projeler de hızla ilerliyor. Organize sanayi bölgesi ve yeni otel inşası, Tarsus’u marka bir kent yapma yolunda önemli adımlar arasında yer alıyor. Yatırımların artmasıyla birlikte yeni sektörler gelişecek, istihdam imkânları genişleyecek. Tarsus, artık yepyeni bir kent kimliğine bürünüyor. Biz de Tarsus Belediyesi olarak kentimizin geleceği için sağlam ve sürdürülebilir adımlar atmak adına çalışmalarımızı sürdürüyoruz” dedi.

TTB Meclis Başkanı Murat Kaya ise istikralı bir ekonomi için iş dünyasının 2025 yılındaki beklentilerini dile getirdi.

TTB Başkanı Mustafa Teke de yıl boyunca yaptıkları çalışmalar hakkında meclis üyelerine bilgi verdi.

Toplantının son bölümünde TTB yönetimi tarafından Başkan Boltaç’a bir plaket takdim edildi.

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