Tarsus Belediyesi, GES’leriyle milyonlarca lira kar ediyor

Tarsus / Ekonomi

Türkiye'nin en çok güneş ışığı alan ve güneşli gün sayısının en fazla olduğu bölgelerin başında gelen Tarsus’ta, tarıma elverişli olmayan eğimli alanlardaki GES yatırımları sürüyor.

Yeşil enerji dönüşümü noktasında kentin 6 farklı noktasında GES kurduklarını belirten Belediye Başkanı Dr. Haluk Bozdoğan, “Doğal elektrik üretimiyle hem karbon emisyonunun önlüyor hem de yıllık 14 milyon TL kar ediyoruz. Akdeniz Bölgesi’ndeki 387 GES arasında en verimli elektrik üretimi yapanlar arasında 9’uncu sırada yer alıyoruz. Santrallerden alacağımız verimliliği artırmak için düzenli temizlik çalışmaları yapıyor, bu şekilde enerji miktarını yüzde 10 artırıyoruz” dedi.

Belediyenin GES’leri; Turkuaz Pazar Yeri, Canlı Hayvan Pazarı, Bağlar Pazar Yeri, Kırklarsırtı Pazar Yeri, Yenimahalle Pazar Yeri ve Belediye Tesisleri’nde yer alıyor.