Tarsus Belediyesi’nin meyve-sebze paketleme tesisi hizmete girdi

TARSUS/EKONOMİ



Tarsus Belediyesi'ne ait tesiste üreticiler tarafından getirilen meyve-sebzeler önce kurutma işleminden geçiyor, ardından hijyenik şartlarda paketlenerek raflarda yer almaya hazır hale getiriliyor. Tarsus’un bir tarım kenti olduğunu vurgulayan Belediye Başkanı Ali Boltaç, “Kenti fabrika ayarlarına döndürmek ve tarımı geliştirmek adına adımlar atıyoruz. Kurutma ve paketleme hizmeti Tarsus'ta bir ilk. Bu hizmet, üreticimize değer katıyor. Üreten belediyecilik anlayışımızla yolumuza devam edeceğiz” dedi.



Tesis sorumlusu Ersin Maracı ise şunları kaydetti: “Üreticilerimiz ürünlerini bizlere getiriyor. Biz burada onları kurutma, paketleme gibi işlemlerden geçiriyoruz. Raflarda yerini alacak şekilde teslim ediyoruz. Üreticimiz üretim kısmında, biz ise sunum kısmındayız. Büyük bir özenle çalışıyoruz. Buradan tüm üreticilere sesleniyorum. Üretim sizden, satışa hazır hale getirmek bizden.”