Tarsus OSB’de altyapı yatırımları Haziran 2023’te tamamlanıyor

Mehmet Nabi BATUK



TARSUS - Tarsus’ta 2017 yılı sonlarında tüzel kişilik kazanarak kuruluş faaliyetlerine başlayan Tarsus Organize Sanayi Bölgesi’nde altyapı yatırımları hızla devam ediyor. Ön tahsisi yapılan arazi oranın yüzde 95’e çıktığı bölgede ilk etapta 150 fabrika kurulması bekleniyor. Yoğunlukla Çukurova Bölgesinden yatırımcıların kümeleneceği bölgede ayrıca, Bulgaristan, Suriye, Irak, Dubai gibi ülkelerden de yabancı yatırımcılar yer alıyor. Bölgede 10 firma tesis yatırımlarına başlarken, diğer yatırımların yıl içerisinde inşaata başlamayı hedefliyor. Tarsus OSB Yönetim Kurulu Başkan Vekili H. Ruhi Koçak, altyapı yatırımlarını 2023 yılı sonuna kadar tamamlamayı hedeflediklerini söyledi. Atık su, yağmur suyu yol terasman kazıları tamamlandığını 21 adet elektrik dağıtım merkezi inşaatı, 2 adet 5000 m3 su deposu inşaatı ve 11 km terfi hattı yapımının devam ettiğini ifade eden H. Ruhi Koçak, “Ana hatlarımızın yapımı tamamlandı. Parsel altyapı bağlantıları ve kullanma suyu dağıtım şebekesi, elektrik dağıtım şebekesi çalışmaları hızla sürüyor. Temel altyapı yatırımlarını 2023 Haziran ayına kadar tamamlayıp yatırımcılarımızın tesis inşaatlarına başlamasını hedefliyoruz” dedi.

Genişlemeyle büyüklüğü 850 hektara çıkacak

Tarsus OSB’ye çok sayıda yeni yatırımcı talebi bulunduğunu kaydeden H. Ruhi Koçak, zaman kaybetmemek adına genişleme alanı çalışmalarına erken başladıklarını söyledi. 2’inci etap genişleme alanı ile ilgili 70 sanayiciye daha arazi tahsis etmeyi amaçladıklarını belirten Koçak, “Tarsus OSB’yi 320 hektar daha büyütecek çalışmalarımız devam ediyor. Toplamda 850 hektar alana çıkmayı hedefliyoruz. Uluslararası Çukurova Havaalanı’nın Tarsus sınırlarında yapılıyor olması bölgemize çok büyük bir avantaj sağlıyor. Bölgede tamamen üretimin başlamasıyla en az 15 bin kişiye istihdam yaratmayı hedefliyoruz. Ayrıca bölgemizden yıllık 550 milyon dolar ihracat yapılması öngörülüyor. Genişleme alanı olarak planlanan 320 hektarlık alanda sanayicilerin faaliyete geçmesi ile birlikte bu rakamın 900 milyon doların üzerine çıkacağı tahmin ediliyor” diye konuştu.

Tarsus Organize Sanayi Bölgesi İstatistiki veriler

Toplam Alan: 530 hektar

Sanayi Alanı: 385 hektar

Ön tahsisi yapılan arazi oranı:% 95

Fabrika sayısı: 150

İstihdam hedefi: 10.000-15.000

En fazla yaptırım yapılan ilk 5 sektör: Gıda Sanayi, Ambalajlama ve paketleme, çelik ve metal sanayi, yem sanayi, tekstil ve cam sanayi

Altyapı tamamlanma oranı:90

OSB içinde açılacak diğer merkezler: KOBİ Sanayi Sitesi, Meslek lisesi, Meslek yüksek Okulu, Güneş Enerji Tarlaları, Atık Su Arıtma Tesisi, Sosyal alanlar

Otoyol Bağlantısı: var

Yenice Lojistik Merkezi’ne uzaklığı: 18 km

Çukurova Bölgesel Havalimanı’na uzaklığı: 25 km

Mersin Serbest Bölgesi’ne uzaklığı: 40 km

Uluslararası Mersin Limanı’na uzaklığı: 44 km

Adana Şakirpaşa Havaalanına uzaklığı: 44