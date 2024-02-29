Tarsus TSO Başkanı Koçak: Tarsus il olmayı bekliyor

MERSİN / EKONOMİ

Uzun yıllardır il statüsü kazanmayı bekleyen ve son dönemde bu talebi daha yüksek sesle dile getirmeye başlayan Tarsus’un önde gelen isimleri, birçok kentten büyük olan ilçenin şehir kimliğine kavuşmasının bölge ve ülke ekonomisine sağlayacağı kazanımlara dikkat çekiyor. İlçedeki ticari hareketliliğin nabzını tutan kurumların başındaki Tarsus Ticaret ve Sanayi Odası’nda Yönetim Kurulu Başkanı H. Ruhi Koçak, Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) son sayım sonuçlarına göre Tarsus nüfusunun 354 bin olduğunu, çok yakında bu nüfusun 500 bini aşacağının öngörüldüğünü söyledi. İl olma kriterlerine göre Tarsus’un artan nüfusu ve en yakın şehir merkezine olan kilometre uzaklığıyla bu kriteri fazlasıyla karşıladığına işaret eden H. Ruhi Koçak, il olmayı bekleyen ilçelerin nüfusu incelendiğinde Tarsus’un mevcut nüfusuyla birinci sırada olduğunu kaydetti.

Ev sahipliği yaptığı yatırımlarla Tarsus’un çok önemli fırsatlar elde ettiğini aktaran H. Ruhi Koçak, “Tarsus’ta, yakında açılacak Çukurova Uluslararası Havalimanı, 3 organize sanayi bölgesi, sınırlarındaki 2 üniversitesi, bölge ve bölge dışından gelen yatırımcıları, tarım ve turizmdeki değerleriyle kabuk değişimine doğru bir gidiş var. Canlanma ve yeniden yeşerme söz konusu. Nüfusunun neredeyse tamamı kadar yeni bir nüfus beklentisi ağır basıyor. Dolayısıyla bu ilçe gömleği dar geliyor. İl olmak şart oldu, gereklilik ve ihtiyaç halini aldı. Tarsus’a il statüsünün kazandırılmasıyla ilgili girişimlerin olumlu sonuçlanmasını bekliyoruz. Tarsus’un yeni yüzyılda il olmasını arzu ediyor, bu konuda ısrarlı olduğumuzu bir kez daha vurguluyoruz” diye konuştu.