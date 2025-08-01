Tarsus TSO Başkanı Ruhi Koçak, annesini sonsuzluğa uğurladı  

TARSUS/EKONOMİ



Yaşlılığa bağlı olarak uzun süredir evinde yatarak tedavi gördüğü öğrenilen merhume Mürüvvet Koçak’ın cenazesi, Tarsus Şehir Mezarlığı’nda sevenlerinin gözyaşları arasında toprağa verildi. İş ve siyaset dünyasının temsilcileri, acılı günde Koçak Ailesi’ni yalnız bırakmadı.



Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu başta olmak üzere ülke genelinde faaliyet gösteren il/ilçe ticaret sanayi odalarının yöneticileri de sosyal medya paylaşımlarıyla ailenin acısını paylaştı.



Ekonomi Gazetesi olarak merhumeye Allah’tan rahmet, Ruhi Koçak ve ailesine baş sağlığı diliyoruz.