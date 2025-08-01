  1. Ekonomim
  2. Şehirler
  3. Tarsus TSO Başkanı Ruhi Koçak, annesini sonsuzluğa uğurladı  
Takip Et

Tarsus TSO Başkanı Ruhi Koçak, annesini sonsuzluğa uğurladı  

Tarsus Ticaret ve Sanayi Odası (Tarsus TSO) Başkanı H. Ruhi Koçak’ın 93 yaşında hayatını kaybeden annesi Mürüvvet Koçak, son yolculuğuna uğurlandı.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Tarsus TSO Başkanı Ruhi Koçak, annesini sonsuzluğa uğurladı  
Takip Et

TARSUS/EKONOMİ

Yaşlılığa bağlı olarak uzun süredir evinde yatarak tedavi gördüğü öğrenilen merhume Mürüvvet Koçak’ın cenazesi, Tarsus Şehir Mezarlığı’nda sevenlerinin gözyaşları arasında toprağa verildi. İş ve siyaset dünyasının temsilcileri, acılı günde Koçak Ailesi’ni yalnız bırakmadı.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu başta olmak üzere ülke genelinde faaliyet gösteren il/ilçe ticaret sanayi odalarının yöneticileri de sosyal medya paylaşımlarıyla ailenin acısını paylaştı.

Ekonomi Gazetesi olarak merhumeye Allah’tan rahmet, Ruhi Koçak ve ailesine baş sağlığı diliyoruz.

Şehirler
Cüneyt Akın CHP Gebze İlçe Başkanlığına adaylığını açıkladı
Cüneyt Akın CHP Gebze İlçe Başkanlığına adaylığını açıkladı
Konya Büyükşehir Belediyesi’nden dev GES yatırımı
Konya Büyükşehir Belediyesi’nden dev GES yatırımı
Dilovası’nda “Şefkat Eli” projesi ile haneler yenilendi
Dilovası’nda “Şefkat Eli” projesi ile haneler yenilendi
Mantıname, Türkiye’de sofraların vazgeçilmez lezzeti oldu
Mantıname, Türkiye’de sofraların vazgeçilmez lezzeti oldu
‘Gelecek Hayalim’ projesi kadın girişimciliğini destekleyecek
‘Gelecek Hayalim’ projesi kadın girişimciliğini destekleyecek
BUSİAD: Ekonomide iyimserlik sinyalleri artıyor
BUSİAD: Ekonomide iyimserlik sinyalleri artıyor