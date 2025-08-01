Tarsus TSO Başkanı Ruhi Koçak, annesini sonsuzluğa uğurladı
Tarsus Ticaret ve Sanayi Odası (Tarsus TSO) Başkanı H. Ruhi Koçak’ın 93 yaşında hayatını kaybeden annesi Mürüvvet Koçak, son yolculuğuna uğurlandı.
TARSUS/EKONOMİ
Yaşlılığa bağlı olarak uzun süredir evinde yatarak tedavi gördüğü öğrenilen merhume Mürüvvet Koçak’ın cenazesi, Tarsus Şehir Mezarlığı’nda sevenlerinin gözyaşları arasında toprağa verildi. İş ve siyaset dünyasının temsilcileri, acılı günde Koçak Ailesi’ni yalnız bırakmadı.
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu başta olmak üzere ülke genelinde faaliyet gösteren il/ilçe ticaret sanayi odalarının yöneticileri de sosyal medya paylaşımlarıyla ailenin acısını paylaştı.
Ekonomi Gazetesi olarak merhumeye Allah’tan rahmet, Ruhi Koçak ve ailesine baş sağlığı diliyoruz.