Tarsus TSO’dan gıda ve tarım teknolojileri alanında yeni UR-GE çalışması

Tarsus TSO ile Tarsus Organize Sanayi Bölgesi koordinasyonunda işlenmiş gıda, tarıma dayalı sanayi, ambalaj sistemleri ve gıda teknolojileri sektörlerini kapsayan UR-GE Projesi’nin tanıtım ve istişare toplantısı gerçekleştirildi.

Tarsus TSO Konferans Salonu’nda düzenlenen toplantıya, Tarsus TSO Yönetim Kurulu Başkanı H. Ruhi Koçak, Tarsus Organize Sanayi Bölgesi temsilcileri ve sektör paydaşları katıldı. Toplantıda, yenilikçi üretim modelleri ve ihracat odaklı dönüşüm vizyonuyla Tarsus’un gıda ve ambalaj sektöründe rekabet gücünün artırılmasına yönelik hedefler ele alındı.

“Katma Değerli ve Teknoloji Odaklı Üretim Modeli”

Toplantının açılışında konuşan Tarsus TSO Yönetim Kurulu Başkanı H. Ruhi Koçak, daha önce süs bitkileri sektöründe yürütülen UR-GE projesiyle önemli bir adım attıklarını belirterek, yeni projeyle bu çalışmayı farklı sektörlere taşıdıklarını ifade etti.

Küresel ticaretin dijitalleşme ve yeşil dönüşüm ekseninde yeniden şekillendiğine dikkat çeken Koçak, firmaların yalnızca üretim kapasitesiyle değil, teknolojiye dayalı ve yüksek katma değerli üretim anlayışıyla rekabet edebileceğini kaydetti.

Başkan Koçak, Tarsus OSB ile yürütülen koordinasyonun firmaların uluslararası tedarik zincirlerindeki konumunu güçlendireceğini belirterek, “Tarsus’un tarımsal üretim gücünü sanayi ve teknoloji altyapısıyla bütünleştirerek, dünya pazarlarında söz sahibi olacak güçlü bir kümelenme modeli oluşturmayı hedefliyoruz” dedi.

Projeye %75 Bakanlık Desteği

Toplantıda proje sürecine ilişkin teknik sunum gerçekleştiren Kümelenme Profesyoneli Zafer Ertem ise UR-GE projelerinin firmalar açısından stratejik bir rekabet aracı olduğuna işaret etti.

Ertem, Ticaret Bakanlığı tarafından yüzde 75 oranında desteklenecek proje kapsamında firmalara yönelik ihtiyaç analizleri yapılacağını, dış ticaret kapasitelerinin değerlendirileceğini ve şirketlere özel stratejik yol haritaları hazırlanacağını ifade etti.

2026-2029 Dönemini Kapsayacak

2026-2029 yılları arasında uygulanması planlanan proje kapsamında sektörel eğitim programları, sürdürülebilirlik ve Avrupa Yeşil Mutabakatı’na uyum danışmanlıkları, hedef pazarlara yönelik ticaret heyetleri, B2B iş görüşmeleri ile uluslararası ihtisas fuarlarına katılım organizasyonlarının hayata geçirilmesi hedefleniyor.