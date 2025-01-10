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Tarsus TSO’nun 2025 mottosu açıklandı

Tarsus Ticaret ve Sanayi Odası yönetimi, yeni yılın ilk toplantısında 2025 çalışma programına son şeklini verdi. Önümüzdeki süreçte ‘Birlikte Güçlüyüz’ sloganını benimseyecek olan oda, 2025 mottosunu ise ‘üretim, yatırım ve ihracat’ olarak belirledi.

Haber Merkezi
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Tarsus TSO’nun 2025 mottosu açıklandı
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TARSUS/EKONOMİ

Yeni yılda üyelerinin marka ve sektörleriyle ilgili tanıtımına yönelik aksiyonlar alacak olan Tarsus TSO, işletmelerin pazar payını artırmalarına katkı koymayı hedefliyor. Odanın ihracatçı ve potansiyel ihracatçı üyelerine verdiği ihracatta satış yükseltme, yeni pazarlar bulma, temel dış ticaret eğitimleri, ülke ve sektör raporları konularında sunacağı danışmanlık ve destek hizmetleri yeni yılda artacak.

Tarsus TSO Yönetim Kurulu Başkanı H. Ruhi Koçak, “Üyelerimizden aldığımız güçle hep birlikte Tarsus’u ve bölgemizi çekim merkezi yapmamız gerekiyor. Çok güzel fırsatlarımız mevcut. 2025 yılının yatırımlarımızın üssü olan organize sanayi bölgelerimiz, sanayicilerimiz ve ihracatçılarımızla büyüyeceğimiz bir yıl olmasını temenni ediyorum” dedi.

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