Tarsuslular zeytinyağı tadımını öğrendi

MERSİN / EKONOMİ

Zeytinyağı üretimin önemli merkezlerinden olan Tarsus’taki eğitim, Tarsus Slow Food işbirliğiyle organize edildi. Katılımcılara çeşitli duyusal testler uygulayan Gıda Yüksek Mühendisi ve Zeytinyağı Tadımcısı Dr. Dilşen Oktay Ertem, programın Uluslararası Zeytin Konseyi’nin standardına göre hazırlandığını söyledi.

Zeytinyağının kalitesini artırmak ve ürünün duyusal olarak da değerlendirebileceğini göstermek istediklerini belirten Dilşen Oktay Ertem, “Bu eğitim programıyla zeytinyağının tadılarak ve koklanarak kalitesinin anlaşılabileceğini göstermek amaçlanıyor. Özellikle zeytin ve zeytinyağı üreten bölgelerde bu eğitimlere talepler giderek artıyor. Bu tür eğitimler sektörde kaliteli üretimi özendirmek, artırmak ve dünya standartlarına uygun zeytinyağlarını üretmek açısından önemli” dedi.

Tarsus Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı H. Ruhi Koçak, Başkan Yardımcısı Fuat Togo ve oda üyelerinden katıldığı eğitimin sonunda katılımcılar seçici testleri geçerek uygunluk aldı.