Tarsus’ta, ‘zehirsiz zeytin’ üretimi için ilk atıldı  

TARSUS/EKONOMİ



Tarsus Ticaret Borsası (TTB) ve Tarsus Slowfood yetkilileri; Meşelik, Kösebalcı, Sağlıklı ve Kaleburcu köylerindeki zeytin üreticileriyle buluştu. Zehirsiz zeytin üretimin ekonomik değer olmanın yanı sıra toplumsal bir sorumluluk kimliği taşıdığını vurgulayan TTB Başkanı Mustafa Teke, “Organik ve ekolojik tarım artık bir tercih değil, zorunluluktur. Sağlıklı nesillerin yetişmesi ve tüketicinin güvenle ürünlere ulaşması için üretimde doğal yöntemlerin tercih edilmesi kaçınılmaz hale gelmiştir. Tarsus olarak bu alanda güçlü bir potansiyelimiz var” dedi.



Slowfood üreticiye güç kazandıracak

Sağlıklı ürünlerin ‘Presidium’ markasıyla imal edilmesi hedeflenen bölgede, markalaşmanın yerel üreticilere sağlayacağı katkılara dikkat çeken Tarsus Slowfood Lideri Yasmina Lokmanoğlu ise “Tescilli ve tanınan markalar hem ulusal hem de uluslararası pazarda üreticiye güç kazandırır. Slowfood hareketiyle amacımız geleneksel üretimi korumak, doğal tarımı desteklemek ve sağlıklı ürünleri sofralara ulaştırmaktır” ifadesini kullandı.



Toplantıda zehirsiz tarımın ekonomik getirileri, çevresel faydaları ve tüketici sağlığına etkileri hakkında bilgiler verildi, organik üretim uygulama örnekleri ve iyi tarım uygulamaları konusunda sunumlar yapıldı.