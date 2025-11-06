Tarsus’un coğrafi işaretli lezzetleri Çukurova Uluslararası Havalimanı’nda sergileniyor

MERSİN/EKONOMİ

Fotoğraf sanatçısı Serkan Sarıkef tarafından çekilen Tarsus’a özgü lezzetlerin yer aldığı serginin açılışına, Tarsus Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı H. Ruhi Koçak, Yönetim Kurulu Üyesi Nihat Kürklü ve Çukurova Uluslararası Havalimanı Direktörü Oğuz Oflaz katıldı.

Açılışta konuşan H. Ruhi Koçak, Tarsus’un yalnızca tarih ve kültür kenti değil, aynı zamanda güçlü bir gastronomi şehri olduğunu vurgulayarak, “Tarsus’a özgü lezzetlerin coğrafi işaret tescilleriyle korunması ve tanıtılması, kentimizin turizm potansiyelini güçlendiriyor. Bu sergiyle, Tarsus’un yöresel mutfak mirasını ulusal ve uluslararası ziyaretçilerimize de tanıtmış olacağız” dedi.

Tarsus TSO öncülüğünde hazırlanan sergide, Tarsus Humusu, Tarsus Kebabı, Tarsus Fındık Lahmacunu, Tarsus Yayla Bandırması, Tarsus Beyazı Üzümü, Tarsus Şalgamı, Tarsus Sarıulak Zeytini, Tarsus Sarıulak Zeytinyağı ve Tarsus Biberiyesi gibi kentin coğrafi işaretli ürünleri fotoğraflarla anlatılıyor.

Sergi, 09 Kasım Pazar gününe kadar Çukurova Uluslararası Havalimanı giden yolcu terminalinde ziyaret edilebilecek.