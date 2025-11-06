  1. Ekonomim
  2. Şehirler
  3. Tarsus’un coğrafi işaretli lezzetleri Çukurova Uluslararası Havalimanı’nda sergileniyor
Takip Et

Tarsus’un coğrafi işaretli lezzetleri Çukurova Uluslararası Havalimanı’nda sergileniyor

Mersin'in Tarsus ilçesinde 7–8–9 Kasım 2025 tarihlerinde düzenlenecek 4. Uluslararası Tarsus Festivali kapsamında, Tarsus Ticaret ve Sanayi Odası tarafından hazırlanan “Coğrafi İşaretli Tarsus Lezzetleri Fotoğraf Sergisi”, Çukurova Uluslararası Havalimanı’nda ziyaretçilerin beğenisine sunuldu.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Tarsus’un coğrafi işaretli lezzetleri Çukurova Uluslararası Havalimanı’nda sergileniyor
Takip Et

MERSİN/EKONOMİ

Fotoğraf sanatçısı Serkan Sarıkef tarafından çekilen Tarsus’a özgü lezzetlerin yer aldığı serginin açılışına, Tarsus Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı H. Ruhi Koçak, Yönetim Kurulu Üyesi Nihat Kürklü ve Çukurova Uluslararası Havalimanı Direktörü Oğuz Oflaz katıldı.

Açılışta konuşan H. Ruhi Koçak, Tarsus’un yalnızca tarih ve kültür kenti değil, aynı zamanda güçlü bir gastronomi şehri olduğunu vurgulayarak, “Tarsus’a özgü lezzetlerin coğrafi işaret tescilleriyle korunması ve tanıtılması, kentimizin turizm potansiyelini güçlendiriyor. Bu sergiyle, Tarsus’un yöresel mutfak mirasını ulusal ve uluslararası ziyaretçilerimize de tanıtmış olacağız” dedi.

Tarsus TSO öncülüğünde hazırlanan sergide, Tarsus Humusu, Tarsus Kebabı, Tarsus Fındık Lahmacunu, Tarsus Yayla Bandırması, Tarsus Beyazı Üzümü, Tarsus Şalgamı, Tarsus Sarıulak Zeytini, Tarsus Sarıulak Zeytinyağı ve Tarsus Biberiyesi gibi kentin coğrafi işaretli ürünleri fotoğraflarla anlatılıyor.

Sergi, 09 Kasım Pazar gününe kadar Çukurova Uluslararası Havalimanı giden yolcu terminalinde ziyaret edilebilecek.

Şehirler
33 yıllık spor geleneği Basın Turnuvası’nda kupalar sahiplerini buldu
33 yıllık spor geleneği Basın Turnuvası’nda kupalar sahiplerini buldu
Kesikbaş "Dış ticarette daha güçlü bir konuma ulaşacağız"
Kesikbaş "Dış ticarette daha güçlü bir konuma ulaşacağız"
Özgür Özel "“Biz YÖK'ü yok etmeye geliyoruz”
Özgür Özel "“Biz YÖK'ü yok etmeye geliyoruz”
Prof.Dr.Keramettin Tezcan: KURGAN’ın temel felsefesi mükellefleri “riskli” olarak etiketlemek değil
“KURGAN’ın temel felsefesi mükellefleri “riskli” olarak etiketlemek değil”
2024/25 sezonunda zeytinyağı ihracatı yüzde 50 düştü
2024/25 sezonunda zeytinyağı ihracatı yüzde 50 düştü
Folkart Dikili’de 518 villa imarlı parseli satışa sundu
Folkart Dikili’de 518 villa imarlı parseli satışa sundu