Tarsus’un turizmdeki değeri uluslararası arenada belgelendi

TARSUS/EKONOMİ



Saint Paul Meydanı’nda gerçekleştirilen törende Tarsus Belediye Başkanı Ali Boltaç, ‘Golden Apple-Altın Elma’ ödülünü FİJET Başkanı Ticani Haddad’ın elinden aldı. Tarsus’un bir dünya kenti olduğunu vurgulayan Ali Boltaç, “Tarsus 10 bin yıllık geçmişiyle kadim, birçok medeniyete ev sahipliği yapmış, St. Paul gibi önemli şahsiyetlerin izlerini taşıyan bir kenttir. Burada Müslümanların Eshab-ı Kehf’i, Hristiyanların St. Paul’u, Musevilerin Danyal Peygamber’i bir arada bulunuyor. Tarihsel dokusunun yanı sıra eşsiz mutfağı ve Akdeniz’in sıcakkanlı, misafirperver insanlarıyla Tarsus, gerçekten fark yaratan bir kent. Ödülün Tarsus’a uğur getireceğine inanıyoruz. Bu ödülle emlak sektörü güçlenecek, sanayi faaliyetleri artacak, gastronomi sektörümüz canlanacak. Birlikte turizm destinasyonu Tarsus’u inşa edeceğiz. Geçmişte sadece geçiş güzergâhı olan şehrimiz, artık durak noktası, keşif noktası olacak. Şehrimizin en güzel noktasında, Altın Elma ödülünü sergileyeceğiz” dedi.



FIJET İcra Kurulu Başkanı Tijani Haddad ise “Bu ödül her yıl turizm dalında çalışan derneklere, şehirlere veriliyor. Biz özellikle bu ödülü doğaya saygı duyan, kültüre saygı duyan ve eski medeniyetlerden miras kalmış, eserlere saygı duymuş şehirlere veriyoruz” ifadesini kullandı.



Törende Tarsus Belediyesi ile İtalya’nın Palazzolo Acreide kenti arasında kardeş şehir protokolü de imzalandı.