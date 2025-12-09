Tarsus’un uluslararası ekonomi yolculuğunda yeni dönem

Akdeniz havzasındaki ülkeler arasında ekonomik iş birliğini, sürdürülebilir kalkınmayı ve sosyal uyumu güçlendirmeyi hedefleyen program, bölgesel kalkınma politikaları açısından yüksek stratejik değer taşıyor.

Programın ilk çağrı sonuçlarına göre 59 projenin 29’unda Türkiye’den paydaşlar yer aldı. Türk kurumları toplam 65 milyon avroluk proje hacminde aktif rol üstlenirken, 12 il programda başarıyla temsil edildi. Bu tablo içerisinde Tarsus Ticaret Borsası’nın yer alması, kurumun uluslararası iş birliği kapasitesini ve bölgesel kalkınma vizyonunu güçlü bir şekilde tescilledi.

Tarsus’un ticaret gücü Akdeniz’e açılıyor

Interreg NEXT Programı kapsamında elde edilecek finansal kaynaklar, teknik bilgi birikimi ve iş birliği ağları, Tarsus’un ekonomik büyümesini destekleyecek yeni fırsatlar sunacak. Borsa, program süreciyle birlikte hem uluslararası ticaret ağlarına daha aktif katılım sağlayacak hem de Tarsus’un dışa açılan ekonomik potansiyelini güçlendirecek projelerde rol üstlenecek.

Tarsus Ticaret Borsası yönetimi, programa kabul sürecinde katkı sunan tüm ekiplere ve paydaşlara teşekkür ederek, “Interreg NEXT ailesine katılmak bizim için sadece bir başarı değil, aynı zamanda stratejik bir adımdır. Bu program sayesinde Tarsus, Akdeniz havzasındaki iş birliklerinde daha güçlü bir aktör hâline gelecek. Tarsus Ticaret Borsası olarak, bölgesel kalkınmayı destekleyen projelerde aktif rol almaya ve yerel ekonomiyi geleceğe taşıyacak girişimlere imza atmaya devam edeceğiz” açıklamasında bulundu.