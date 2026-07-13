Taşınan zeytin ağaçları bilimsel bakımla yaşatılıyor

MUĞLA / EKONOMİ

Muğla'da Yeniköy Kemerköy Enerji'nin maden sahalarından bilimsel yöntemlerle taşınan zeytin ağaçları ile yeni dikilen zeytin fidanlarının bakım çalışmaları aralıksız devam ediyor. Uzmanlar tarafından hazırlanan program doğrultusunda yürütülen bakım faaliyetleri, hem taşınan ağaçların yeni yaşam alanlarına uyumunu desteklerken hem de yerel firmalar ve üreticiler aracılığıyla bölge ekonomisine katkı sağlıyor.

Maden Kanunu'nun Geçici 45. maddesi kapsamında yürütülen zeytin taşıma çalışmalarında, ağaçların yeni yerlerine taşınması kadar taşıma sonrasındaki bakım süreci de önem taşıyor. Uzman heyetin hazırladığı bakım programı doğrultusunda sulama, bitki besleme, bitki koruma, kaolin uygulamaları ve gelişim kontrolleri belirli periyotlarla gerçekleştiriliyor. Aynı zamanda taşınan ağaç sayısı kadar toprakla buluşan zeytin fidanları da bu program kapsamında takip ediliyor, bakımları yapılıyor. Türkiye Tabiatını Koruma Derneği (TTKD) ile Yeniköy Kemerköy Enerji arasında, geçtiğimiz Eylül ayında imzalanan protokolle zeytin ağaçlarının bakım süreci de tarafsız bir şekilde paydaşlar adına izleniyor.

Taşıma sürecine başkanlık eden Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Bahçe Bitkileri Bölümü Öğretim Üyesi ve aynı zamanda bir Ankara Üniversitesi Teknokent Şirketi olan Zeytin Akademi Tarım Tic.Ltd.Şti.’nin kurucusu olan Prof. Dr. Mücahit Taha Özkaya, zeytin ağaçlarının yeni ortamlarına uyum sağlamasında bakım çalışmalarının belirleyici olduğunu söyledi.

Özkaya, "Taşıma işlemi öncesinde her ağacı tek tek değerlendiriyor; gençleştirme budaması, kök budaması ve kök koruma uygulamalarını bilimsel kriterlere göre gerçekleştiriyoruz. Taşıma sonrasında ise yeni süreç başlıyor. Ağaçların ihtiyacı kadar kontrollü sulama yapılıyor, toprak yapısına uygun bitki koruma ve besleme programı uygulanıyor, kaolin ve gerekli koruyucu ürünlerle sıcaklık ve çevresel etkilere uyum sağlanıyor” dedi.

Her ağacın gelişiminin belirli aralıklarla kontrol edildiğini belirten Özkaya, “Sürgün oluşumu, yaprak, çiçek gelişimi ve ağacın genel sağlık durumunu kayıt altına alıyoruz. Bugüne kadar yaptığımız gözlemler, taşınan ağaçların yeni yerlerine başarılı şekilde uyum sağladığını ve gelişimlerinin sağlıklı olduğunu gösteriyor. Aynı bakımı yeni dikilen zeytin fidanlarında da uyguluyoruz. Amacımız bölgedeki ağaç varlığını çoğaltmak, bölgenin tarımsal üretimini artırmak için verimli zeytinlikler oluşturmak.”

Işık: “Bakım çalışmalarını bölgede faaliyet gösteren firmalar yürütüyor”

Yeniköy Kemerköy Enerji Genel Müdür Yardımcısı Burak Işık ise zeytin taşıma çalışmalarının çevreye olduğu kadar bölge ekonomisine de katkı sağladığını ifade etti.

Işık, "Taşıma sonrasında yürütülen bakım faaliyetlerinin yerel kaynaklarla gerçekleştirilmesine büyük önem veriyoruz. Şirket olarak yüzde 85’i bölgemizden olmak üzere 3 bin 100 kişiye doğrudan istihdam sağlarken, tedarikçilerimizle birlikte yaklaşık 100 bin kişiyi kapsayan ve yıllık 5 milyar TL’yi bulan bir ekonomik etki alanımız var. Bu sayede Milas ve Muğla’da bölgesel kalkınmaya önemli bir katkı sağlıyoruz. Hüsamlar Yeniden- eski maden sahalarının doğaya geri kazandırılması proje sahamızdaki 250 bini aşan bitki ve fidan ile zeytin ağaçlarının bakımı, 10 milyonlarca liralık bir hacim oluşturuyor. Milas’ın en büyük sivil toplum kuruluşu olan Milas Ziraat Odası’nın, yerel üreticinin, yerel işletmelerin ve bölgedeki bilgi birikiminin bu sürecin içinde yer almasını önemsiyoruz. Taşınan ağaçların ve yeni dikilen fidanların düzenli bakımlarını yaparak hem zeytin varlığını korumanın ötesinde büyütüyoruz hem de yerel ekonomiyi güçlendiriyoruz” dedi.