Taşköprü'nün beyaz altınında ayar düşüyor

Kalitesi, aroması ve uzun raf ömrüyle Türkiye’nin en önemli tarım ürünleri arasında yer alan Taşköprü sarımsağının bölgede 4 bin aile tarafından üretimi yapıldığını söyleyen Serdar İzbeli, rekoltenin bu yıl 30 bin ton seviyesinde olduğunu belirtti. İzbeli, farklı bölgelerden gelen tohum kullanımı, depolama yetersizliği ve tarımsal üretim yöntemlerinin Taşköprü sarmısağının geleceğini tehdit ettiğini söyledi.

İzbeli, verim hesaplamalarında ÇKS verilerini esas aldıklarını belirterek, farklı tohumların ortalama verim hesaplarını yanıltıcı hale getirdiğini söyledi. İzbeli, "Rekolte 30 bin ton civarında. ÇKS kayıtlarına bakıyoruz. Bizim ortalama verimimiz dönümde 800 kilo ile 1,2 ton arasında. Ancak Antep tohumu, Çin'den gelen tohum ürün dengemizi bozuyor. Mesela Antep tohumu dönümden 2,5 ton civarında ürün veriyor. Şimdi o da sarımsak, bu da sarımsak " diye konuştu.

Üretici yüksek verime yöneliyor

Bölge üreticilerinin dönümden daha yüksek verim almak amacıyla farklı tohumlara yöneldiğini belirten İzbeli, bunun da Türkiye'nin önemli sarımsak üretim merkezlerinden Taşköprü sarımsağının karakteristik özelliklerini zayıflattığını savunarak şöyle konuştu:

" Üretici dönümden daha fazla verim aldığı için kendi tohumunu kullanmak yerine farklı tohumlara yöneliyor. İşçiliği daha az. Ayrıca vatandaş da Çin sarımsağıyla Antep sarımsağını ayırmayı bilmiyor. Taşköprü sarımsağının özelliği bozulmaya ve yok olmaya başladı. Böyle giderse Taşköprü sarımsağı yok olacak. Yani zengin aroması, özelliğini yitirmeden bir yıl boyunca ilk günkü gibi duran meşhur Taşköprü sarımsağı için alarm zilleri çalıyor." diye konuştu.

Kendir münavebesi kaliteyi artırıyor

Bölgenin beyaz altını olarak adlandırılan ürünü korumak ve verim artışı sağlamak amacıyla sürekli olarak çalışma içinde olduklarını anlatan İzbeli, son yıllarda kendir üretimin desteklediklerini belirterek münavebeli üretimin sarımsağın kalitesine olumlu katkı sağladığını söyledi. İzbeli, "Beş-altı seneden beri kendircileri desteklemeye başladık. Kendir ekilen tarlada ot bitmez. Toprağı beslediği için çok güzel verim olur. Kendirden sonra çıkan Taşköprü sarımsağı gerçek sarımsaktır; hem uzun ömürlü hem dayanıklıdır. Bunu yaygınlaştırmak için mücadele ediyoruz " ifadelerini kullandı.

özel sektör yatırımlarına ihtiyaç var

Her yıl ürünün yüzde 10'u depolama yetersizliği nedeniyle kaybediliyor Bölgede sarımsak hasadının büyük ölçüde tamamlandığını belirten İzbeli, en önemli sorunlardan birinin modern depolama altyapısının yetersizliği olduğunu söyledi. Ürün kayıplarının önüne geçilebilmesi için özel sektör yatırımlarına ihtiyaç bulunduğunu belirten İzbeli, "Sarımsak hasadı bitmek üzere, tarlada çok az kaldı. Saklama yeri olmadığı için üretici evlerinin altında, kara düzen depolarda muhafaza ediyor. Bu yüzden her yıl ürettiğimiz sarımsağın en az yüzde 10'u ziyan oluyor. İş insanlarına bölgemizde soğuk hava deposu yapmalarını öneriyoruz. Böyle yatırımlar hem üreticiyi hem de ürünü koruyacaktır." değerlendirmesinde bulundu