TAT Bakliyat Ailesi’nin acı günü: Şerafettin Memiş kalbine yenik düştü

ADNAN AÇIKGÖZ / MERSİN

Mersin’deki evinde önceki gün dinlenirken fenalaşan Şerafettin Memiş, aile fertleri tarafından Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’ne kaldırıldı. Yapılan ön muayene sonrası kalp krizi geçirdiği belirlenen Memiş, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamayarak saat 16.00 sıralarında hayatını kaybetti. Akdeniz Hububat, Bakliyat, Yağlı Tohumlar ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Veysel Memiş’in babası olan Şerafettin Memiş’in vefatı, yakınlarını ve iş dünyasını yasa boğdu. Acı haberin duyulmasıyla ihracatçı birlikleri, oda ve borsalar, STK’lar ile iş insanları ardı ardına taziye mesajları yayınladı.

Memiş Ailesi yalnız bırakılmadı

Hayırsever kimliğiyle tanınan Şerafettin Memiş için dün Mersin şehir merkezindeki Muğdat Camii’nde düzenlenen törene yüzlerce kişi katıldı. Vali Ali Hamza Pehlivan, Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, milletvekilleri, ilçe belediye başkanları, Mersin Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Hakan Sefa Çakır, Mersin Ticaret Borsası Başkanı Abdullah Özdemir, Akdeniz İhracatçı Birlikleri’ne bağlı birliklerin yöneticileri, Mersin Tarsus Organize Sanayi Bölgesi Başkanı Sabri Tekli, Tarsus Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Ruhi Koçak ile iş dünyasının tanınmış simaları, Memiş Ailesi’nin acısını paylaştı. Şerafettin Memiş’in naaşı, öğlen namazının ardından kılınan cenaze namazı sonrası Akbelen Şehir Mezarlığı’nda toprağa verildi.

Önemli görevlerde bulundu

1960 yılında Muş’ta dünyaya gelen Şerafettin Memiş, ilk işyerini 1977 senesinde açtı. 1989’da Mersin’de bakliyat ve hububat sektörüne giriş yapan başarılı iş insanı, 2 yıl sonra Memişoğlu Tarım Ürünleri’ni, 5 yıl sonra da Tat Bakliyat’ı kurarak sektörde önemli bir güce erişti. Mersin Ticaret Borsası’nda 20 yıl boyunca meclis üyeliği, yönetim kurulu üyeliği, yönetim kurulu başkanvekilliği ve meclis başkanlığı gibi çeşitli görevlerde bulunan Şerafettin Memiş, Ulusal Baklagil Konseyi’nin kurucu kadrosunda yer aldı. Akdeniz İhracatçılar Birliği’nde yönetim kurulu üyeliği ve başkanvekilliği de üstlenen Memiş, aynı zamanda Türkiye İhracatçılar Meclisi ile Bakliyat, Hububat ve Yağlı Tohumlar Tanıtım Grubu ve Sektör Kurulu üyeliklerinde aktif görev yaptı. Şerafettin Memiş, ocak ayında Tat Gıda Sanayi A.Ş. paylarının yüzde 49.04'ünü 80.9 milyon dolara Koç Holding'den satın almıştı. Şerafettin Memiş Vakfı’nın kurucusu olan 63 yaşındaki merhum, evli ve 5 çocuk babasıydı.