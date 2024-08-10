Muğla’da turistlere “hasar vergisi” önerildi

Muğla Büyükşehir Belediyesi, Meclis Toplantısı Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras başkanlığında yapılırken, 17 maddenin görüşüldüğü toplantıda SGK borçları ve hasar vergisi de görüşüldü.

YouTube üzerinden canlı yayınlanan meclis toplantısında konuşan Ahmet Aras, merkezi bütçeden aldıkları payın giderleri karşılamadığını belirtirken, “Gelirler sabit kalırken giderler artıyor. Özellikle ilçe belediyelerinin merkezi bütçeden gelen paylar ve emlak vergilerinden oluşan gelirleriyle SGK borcu oluyor” dedi.

Muğla Belediyesi’nin SGK borcu olmadığını söyleyen Aras, SGK borçlarının gündeme bu dönem de getirilmesini manidar bulduğunu da söyledi.

Yerel seçimlerde birçok belediye başkanının değiştiğini ve önceki dönemden büyük borçlar devraldıklarını söyleyen Aras, tasarruf tedbirlerinin sonrasında da SGK borçlarının gündeme getirilmesini, yerel yönetimlerin halka hizmetlerini engellemeye yönelik değerlendirdiğini belirtti.

Belediyelerin SGK borcu

Belediyelerin yüklü devralınan SGK borç öderken, personele maaş ödeyemeyeceğini belirten Aras, belediye gelirlerinin artırılması için çalışma yaptıklarını açıkladı ve şunları söyledi:

“Bunlardan ilki; motorlu taşıtlar vergisinden belediyelere oran bırakılması. Sokakları, caddeleri belediyeleri yapıyor, temizliyor. MTV vergisinin en azından belli bir bölümünü belediyelere ayırmak gerekiyor. İkincisi de merkezi bütçeden ayrılan payların yerleşik nüfusa göre değil şehirlerin turizmle artan nüfusları göz önüne alınarak belirlenmesini istiyoruz.”

Hasar vergisi

Aras, yurtdışında da turistik bölgelere ziyaretlerde alınan şehir vergisine benzer şekilde öneride bulunarak "Buraya gelen turistin kente bıraktığı bazı hasarlar var. Trafik, plaj kullanımı, ürettiği çöpler, kullandığı su ve kanalizasyon bunlar kente birçok hasar bırakıyor. Karşılığında ise hiçbir gelir elde edemiyoruz” derken, yine bölgedeki büyük şirketlerin vergi merkezlerinin de başka şehirlerde olduğuna dikkat çekerek vergiden pay alamadıklarını belirtti. Aras, “Bunun önüne geçmek için de buraya gelen turist kente bıraktığı hasar için kullanma bedeli olarak bir bedel ödesin. Bunun çalışmasını da yapıp yakında Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığımıza veya Hazine ve Maliye Bakanlığımıza da sunacağız” dedi.