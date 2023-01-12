Sabiha TOPRAK



Yarım asra yakın geçmişi ve 500’ü aşkın üyesiyle Türk otomotiv tedarik sanayinin tek temsilcisi olan Taşıt Araçları Tedarik Sanayicileri Derneği (TAYSAD) Genel Sekreterlik görevine Sevgi Özçelik getirildi. Ocak ayı itibarıyla Genel Sekreter görevine atanan Özçelik, “Otomotiv tedarik sanayinin kurucuları cesurdular, yapılması imkansız görünen işler başardılar. Operasyonlarını küçük atölyelerden büyük işletmelere taşıdılar. Rekabette sadece işletmeleriyle ayakta kalamayacaklarından yola çıkarak, bir araya geldiler ve TAYSAD'ı kurdular. Bugün geldiğimiz noktada derneğimiz, küresel otomotiv sektörünün yeni eğilimlerini ve değişimini yakından takip ediyor. Gerçekleştirdiğimiz dernek faaliyetlerimizde bu eğilimleri paylaşmaya ve farkındalık yaratmaya çalışıyoruz. Tüm faaliyetlerimizi“Akıllı, Çevreci, Sürdürülebilir” sloganımızla hayata geçirirken; TAYSAD’ın ‘yeni teknolojilere uyum’, ‘güçlü ve rekabetçi tedarik sanayi’ ve ‘daha çok ihracat’ konularındaki hedeflerine ulaşması için var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz” dedi.



Otomotiv sektöründe 25 yıllık birikime sahip!



1976 Kocaeli doğumlu olan Sevgi Özçelik, Anadolu Üniversitesi İşletme Fakültesi’nde aldığı işletme lisans eğitiminin ardından, Gebze Teknik Üniversitesi’nde İşletme Yüksek Lisansı yaptı. 1997 yılından bu yana, TAYSAD Taşıt Araçları Tedarik Sanayicileri Derneği’nde farklı pozisyonlarda görev yaparak sektörün gelişimine katkı sağladı. Özellikle eğitim, konferans, yurt içi ve yurt dışı fuar, uluslararası rekabetçiliğin geliştirilmesi çalışmaları başta olmak üzere, TAYSAD tarafından üyelerinin yetkinliğinin artmasına yönelik projelerde aktif rol üstlendi.Kendisine başarılar diliyoruz.