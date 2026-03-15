Tayvan akıllı şehirler fuarına Türkiye’den Adana Büyükşehir davet edildi

Ankara’da yerleşik Tayvan Taipei Ekonomi ve Kültür Misyonu heyeti Adana Büyükşehir Belediyesi'ni Akıllı Şehir Zirvesi ve Fuarı'na davet etti. Adana Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Güngör Geçer, Tayvan heyetinin ziyaretinde yaptığı konuşmada, “Türkiye’den yalnızca Adana Büyükşehir Belediyesi’nin bu önemli organizasyona davet edilmesi bizim için büyük bir onur ve aynı zamanda önemli bir fırsattır” dedi. Geçer, şöyle devam etti:

“Akıllı Şehir Zirvesi ve Fuarı kapsamında hem dünyanın farklı şehirlerinde geliştirilen yeni teknolojileri, şehir planlama modellerini ve yenilikçi uygulamaları yerinde inceleme fırsatı bulacağız hem de Adana’mızın potansiyelini anlatacağız. Yine bulunacağımız temaslarla şehircilik alanında kullanılan yeni teknolojiler ve bilimsel çalışmalar hakkında bilgi edinmeyi, bu alanlarda Adana’ya kazandırılabilecek yatırım ve iş birliği fırsatlarını değerlendirmeyi amaçlıyoruz. Adana Büyükşehir Belediyesi, uluslararası platformlarda şehircilik alanında geliştirilen yeni teknolojileri yakından takip ederek, Adana’ya kazandırılabilecek projeler ve yatırımlar için temaslarını sürdürmeye devam edecek.”

Yeni teknolojiler sergileniyor

Her yıl dünyanın dört bir yanından belediye başkanlarını, şehir yöneticilerini, teknoloji şirketlerini, yatırımcıları ve akademisyenleri bir araya getiren Smart City Summit & Expo, şehir planlaması; dijital şehir altyapıları, sürdürülebilir enerji çözümleri, akıllı ulaşım sistemleri ve yeni nesil teknolojilerin şehir yönetiminde kullanımı gibi alanlarda önemli bir uluslararası platform olarak öne çıkıyor.