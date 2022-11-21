TBMM Sanayi Komisyonu, Adanalı sanayiciler ile buluştu

ADANA - Toplantıya TBMM Komisyon Başkanı Ziya Altunyaldız, komisyon üyesi milletvekilleri Fahri Çakır, Ahmet Çolakoğlu, İffet Polat, Mehmet Erdoğan, Osman Boyraz, Hacı Özkan, Müzeyyen Şevkin, Tahsin Tarhan, Ayhan Altıntaş, Adana milletvekilleri Mehmet Şükrü Erdinç, Abdullah Doğru, ADASO Başkanı Zeki Kıvanç, ADASO Meclis Başkanı İsrafil Uçurum, Hacı Sabancı Organize Sanayi Bölgesi Başkanı Bekir Sütcü ve iş dünyası temsilcileri katıldı.

ADASO Başkanı Zeki Kıvanç yaptığı konuşmada, Adana ve bölgesinin doğru bir stratejiyle hareket edilmesi durumunda Marmara Körfezi’ne alternatif olabilecek, önemli bir yatırım ve üretim merkezi olduğunu söyledi. Bölgede planlanan ve yapılmakta olan makro yatırımlar hakkında bilgi veren Kıvanç, “Yakın gelecekte Adana’mızda; 2 endüstri bölgesi, 4 OSB, 12 yeni küçük sanayi sitesi yatırımı planlanmaktadır. Bizler bu projelerin ilerlemesi için, Adana Valiliğimiz, belediyelerimiz ve odalarımız koordinasyonunda kentin tüm paydaşlarıyla seferber olduk. Bu yatırım bölgelerinin faaliyete geçirebilmesi, özellikle kamulaştırma ve altyapı sorunlarının çözümü noktasında siz değerli komisyon üyelerimizin desteklerini bekliyoruz. Mevcut potansiyeli ve yatırım projelerin tamamlanması ertesinde hiç kuşkusuz ki Adana Türkiye’nin makro hedeflerine en çok katkı yapan illerin başında gelecektir” dedi.

Üretim ve ihracatın ekonomideki önemine dikkat çeken Kıvanç, “Sanayiciler olarak, moralimizi yüksek tutup, devletimizin yanında milletimizin refahı için yatırım yapmak, çalışmak, üretmek, istihdam sağlamak, ihracat yapmak mecburiyetindeyiz. Biz sanayicilere daha fazla destek verilmesi ve yeni sanayi alanlarının yaratılması durumunda ülkemizi çok daha iyi noktalara taşıyacak azim ve kararlılığa sahibiz" diye konuştu.

Altunyaldız: Ülkemizin yatırım iştahı çok yüksek

TBMM Sanayi Ticaret Enerji Tabii Kaynaklar Bilgi ve Teknoloji Komisyonu’nun Başkanı Ziya Altunyaldız da küresel ve yerel gelişmelerin doğru analiz edilmesi gerektiğini belirterek, sanayicilere güvendiklerini vurguladı. Türkiye ihracatının ekim ayı itibarıyla 253 milyar dolar olduğuna dikkati çeken Altunyaldız, "253 milyar doları kesinlikle azımsamamalıyız. Dünya ihracatından yüzde 1'e yakın bir pay alıyoruz. Diğer taraftan özellikle kapasite kullanım oranlarına baktığımız zaman ülkemizin yeni yatırımlara ihtiyacı var. Bugün de Adana'mızda gezdiğimiz tesislerde de çok yeni yatırımlar gördük. Ülkemizin yatırım iştahı çok yüksek" diye konuştu. Yaptıkları saha çalışmalarında sanayicinin özgüveninin çok yüksek olduğunu gördüklerini ifade eden Altunyaldız, şunları aktardı; "Sanayicimizin ihracat kapasitesi ve kabiliyeti çok yüksek. Biz çok uzun yıllardan beri bir kapasite geliştirme ve inşa işini başardık. Diğer setlerimiz geliştirdik, kabiliyet setlerimiz, yeteneklerimizi geliştirdik, hem üretimde çok iyi bir noktadayız hem ihracatta çok iyi noktalara geldik. İnsan kaynaklarında, Ar-Ge'de, teknoparklarda, organize sanayi bölgelerinde, endüstri bölgelerinde, küresel kıyaslamalarda öne geçecek kadar iyi gidiyoruz. Özellikle organize sanayi bölgeleri ve endüstri bölgeleri, organize bir yapıda sanayi bölgelerinin geliştirilmesi ve her türlü ihtiyacının tek elden, bir anlamda tek durak ofis mantığıyla yönetiliyor olması dünyada çok az örneği olan bir iş. Üretimi değere dönüştürerek, katma değerin artışını üretime katarak, bir anlamda emeği akılla karıştırarak inovasyonla, bilgiyle, bilimle yoğurarak katma değerimizi artıran ve küresel dünyada inovasyon yarışında yenilikçilik yarışında hep olma arzusunda yürüyen bir ülke konumundayız."

Toplantı Komisyon Başkanı Altunyaldız ve beraberindekileri ADASO Model Fabrika ve Yenilik Merkezi’nde incelemede bulundu. Heyet, daha sonra Yılmaz Ambalaj Atıkları Geri Dönüşüm, Sunar Şirketler Grubu ve SASA Polyester Sanayi AŞ’yi ziyaret etti.