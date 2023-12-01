TCG Anadolu, Kocaeli’de ziyarete açıldı

EKONOMİ / KOCAELİ

Cumhuriyet'in 100'üncü yılı kutlamaları kapsamında, liman kentlerini ziyaret eden Türkiye'nin en büyük yerli ve milli gemisi TCG Anadolu, İzmit Körfezi’ne demir attı. Bugün itibarıyla ziyarete açılan, Türkiye’nin ilk SİHA gemisi TCG Anadolu, 6 Aralık'a kadar 10.00-18.00 saatleri arasında ziyarete açık kalacak.

Vali Seddar Yavuz, şehit yakınları ve gazilerle birlikte dünyanın ilk SİHA gemisi TCG Anadolu'yu ziyaret eden Kocaeli Valisi Seddar Yavuz, Donanma Komutanı Koramiral Kadir Yıldız ve tören mangası tarafından karşılandıktan sonra Gemi Kaptanı Deniz Kurmay Albay Nadir Kılınç rehberliğinde gemiyi gezerek incelemelerde bulundular. Milli üretim TCG Anadolu’yu ziyaret etmek üzere Kocaeli Büyükşehir Belediyesince kurulan çadırlarda sıralarını bekleyen vatandaşlarımızı da ziyaret ederek milli ve yerli gemimiz hakkında bilgiler veren Vali Yavuz, davete icabet ederek gurura ortak olmaya gelen herkese teşekkür etti.

Vali Yavuz’a ziyaretleri sırasında Deniz Eğitim-Öğretim ve Garnizon Komutanı Tümamiral Erhan Aydın, Gölcük Deniz Ana Üs Komutanı Tuğamiral Ali Tuna Baysal, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkan V. Mustafa Soydabaş, Kocaeli Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nuh Zafer Cantürk, Vali Yardımcısı Mustafa Ayhan, İzmit Kaymakamı Yusuf Ziya Çelikkaya, İl Emniyet Müdürü Faruk Karaduman, İl Jandarma Komutanı Kd. Alb. Murat Bozkurt, Türkiye Harp Malulü Gazi Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Kocaeli Şube Başkanı Şaban Arlı, şehit yakınları ve gaziler eşlik etti.

“Türkiye ve Türk Yüzyılı olacak”

Donanmamızın amiral gemisi TCG Anadolu bugün İzmit'te ve Kocaelili kardeşlerimizin ziyaretine açıldı diyen Vali Yavuz, “Öncelikle şunu ifade etmem gerekir ki ilk gezdiğimde de bugün de gözlerim yaşardı. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin ve donanmamızın gelmiş olduğu seviyeyi görmekten büyük memnuniyet ve mutluluk duydum. Bu onur ve mutluluğun Kocaelili kardeşlerimiz ile paylaşılması vesilesiyle Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’a, Devletimizin tüm kademelerinde ki yetkililerine ve Donanma Komutanımıza şükranlarımı sunuyorum. Bugün ilk ziyaretimizi şehitlerimizin emanetleri ve gazilerimiz ile birlikte yaptık. Onlarla beraber bu onuru ve gururu yaşadık. Bütün Kocaelili kardeşlerimi 6 Aralık Çarşamba günü akşam 18.00’e kadar İzmit Körfezimizde demir atan milli gururumuz TCG Anadolu’yu ziyaret etmeye, bu onuru ve gururu yaşamaya davet ediyorum. Bu yüzyıl inşallah Türkiye ve Türk yüzyılı olacak” dedi.

Türkiye Cumhuriyeti olarak daha iyilerini daha güzellerini daha güçlülerini yapacak güç ve kudrete sahip olduğumuza vurgu yapan Vali Yavuz, TCG Anadolu gibi diğer milli ve yerli üretimlerimizin Türkiye Yüzyılının bir göstergesi olduğunu belirterek son derece anlamlı olan bu programın hazırlanmasında emeği ve katkısı olan herkese teşekkür etti.