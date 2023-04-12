TechXtile Start-UP Challenge, enerji maliyetinin azaltılmasına katkı sağladı

Tekstil sektörünün en başarılı girişimcilik programlarının başında gelen TechXtile Start-Up Challenge, genç girişimcilere yetenekleri gösterme fırsatı vermeye devam ediyor. Ticaret Bakanlığı desteği ile Uludağ Tekstil İhracatçıları Birliği’nin (UTİB) düzenlediği girişimcilik programı TechXtile Start-Up Challenge’da yenilik kazandıran projeler takdir topluyor. Son olarak dördüncüsü yapılan etkinlikte Hizmet Geliştirmiş Girişimci Kategorisi’nin (Scale-Up) kazananı olan Yusuf Furkan Ergür de Phoenix Enerji isimli projesi ile dikkatleri üzerine çekti.

Otomotive duyduğu ilgi, enerjide verimlilik sağladı

Otomotiv sektörüne merak duyan Yusuf Furkan Ergür, bunun neticesinde girişimde bulunduğunu belirterek, “Otomotivlerde kullanılan yanma odasında su püskürtme teknolojisini incelerken CO+H2O=>CO2+H2 reaksiyonunun motorlarda yapıldığını fark ettik. Fakat bu reaksiyon ideal sıcaklığı olan 227 dereceden çok uzak şartlarda yapılmaktaydı. Bu reaksiyon yanma sırasında 700 derecelerde yapılıyordu.

Hem Ford Escord RS, hem BMW M4 GTS modelinde bu şekildeydi. Bu reaksiyonun motorda yapılma gerekçesini hidrojeni ayrıştıran bir ünite olmayışıyla ilişkilendirdik. Bu reaksiyon egzozda ideal sıcaklığında yapılması için hidrojeni diğer gazlardan ayrıştırıyor olmamız lazımdı. Bu konuda çalışarak hidrojeni diğer tüm gazlardan ayıran membranı var ettik. Bu membran sayesinde hidrojen diğer tüm gazlardan saf bir şekilde süzülebiliyor” diye konuştu.

Elektroliz cihazlarda enerji üretimini yüzde 50 azalttı

Ergür, icat edilen membranı ilk olarak otomotiv sektöründe kullandıklarını, ardından Safranbolu seyahati esnasında fabrika bacalarının kendilerine yeni bir ilham verdiğini söyledi. Bu bacaların aslında büyük birer araba egzozu gibi olduğunu belirten Ergür, şöyle devam etti: “Tam olarak bu sebeple projemizin yönünü ağır sanayiye evirmeye karar verdik. Bir çimento fabrikasını projemizi uygulamaya ikna ederek patentli membranımız sayesinde çimento fabrikasının bacasında 650 metreküp hidrojen var etmeyi ve ayrıştırmayı başardık. Sonrasında ise bu ürünün anlatmanın zorlukları sebebiyle bu membranı ikinci bir üründe daha kullanmaya karar verdik. Bu şu an tüm dünyanın gündemi olan elektroliz cihazı.

Elektroliz cihazlarında iki durumda elektrik harcanır. Bunlardan ilki, suyu hidrojen ve oksijene parçalamaktır. İkincisi ise bu iki gazı ayırmaktır. Bizler bu iki gazı mevcut yöntemlerdeki gibi elektrikle değil bacada kullandığımız membran ile ayrıştırınca aynı hidrojen gazını yüzde 50 daha az enerji ile üreten bir elektroliz ürünü var etmiş olduk. Şimdi her iki ürünümüzle ticarileşme sürecimiz devam etmektedir. Ürünlerimiz kendini ispatladı. Bu noktaya kadar yatırım almanın şirketin değerini azaltacağını düşünerek, yatırım arama çalışmalarına yeni başladık. Fakat 2022 yılının üçüncü çeyreğini 2 endüstriyel ürünümüzün satışları neticesinde 300 bin dolar ciro ile kapatmayı başardık.”

“Gençlerimize inanıyoruz edeceğiz”

14 yıl önce Ar-Ge Proje Pazarı olarak başlattıkları etkinliği, 2019 yılında çağın gerekliliğine uyum sağlayarak TechXtile Start-Up Challenge adıyla bir girişimcilik programına dönüştürdüklerine değinen UTİB Başkanı Pınar Taşdelen Engin, sözlerini şöyle sürdürdü: “Türkiye, tekstil ve hazır giyim ülkesidir. Sektörümüzün küresel rekabet ortamında öne çıkabilmesi için; Ar-Ge, tasarım, inovasyon, markalaşma, ekolojik ve çevre dostu üretim konularındaki çalışmalarımıza hız kesmeden devam etmeliyiz. Sektörün üretecek ve geliştirecek genç adaylara ihtiyacı var.

TechXtile Start-Up Challenge’ta geride kalan 4 yılda çok yetenekli girişimcilerle tanıştık. 4 yıl boyunca birçok girişimci ile bir araya gelerek büyük heyecana ve mutluluğa sahip olduk. Bunlardan biri de Yusuf Furkan Ergür. Buluştuğumuz, konuştuğumuz, fikrini dinlediğimiz, heyecanını gözlemlediğimiz her bir girişimciyle birlikte, sektörümüzün aydınlık geleceğine dair umudumuz ve motivasyonumuz arttı. Trendlerin hızla geliştiği, inovasyonun büyük önem kazandığı günümüzde geleceğimizi şekillendiren projeleri, fikirleri ortaya koyan gençlerimizle gurur duyuyoruz. Onlara çok inanıyoruz, desteklerimizi kararlılıkla sürdüreceğiz.”