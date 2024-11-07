TEI, Eskişehir'de mesleki eğitime güç katıyor

ESKİŞEHİR

Eskişehir Öğretmenevi’nde düzenlenen törene Eskişehir Valisi Hüseyin Aksoy, İl Millî Eğitim Müdürü Sinan Aydın ve TEI Genel Müdürü Prof. Dr. Mahmut F. Akşit katıldı. Törende, Eskişehir İl Millî Eğitim Müdürlüğü’nden Burhanettin Elçi ve TEI’den Özdoğan Turan projeye dair detaylı sunumlar gerçekleştirdi.

İmza töreninde konuşan Eskişehir Valisi Hüseyin Aksoy, “Bu protokol, mesleki eğitimde sanayi ile iş birliği yaparak öğrencilere iş deneyimi kazandırmak ve onları havacılık endüstrisine uygun teknik insan gücü olarak yetiştirmek adına büyük bir adımdır. Bu tür iş birlikleri, hem sanayimizin hem de eğitim sistemimizin gelişimine önemli katkılar sağlayacaktır. Mesleki eğitimi önemsiyoruz ve daha iyi bir noktaya gelebilmesi için çalışmalar yürütüyoruz. Eskişehir'de Sanayi Odamız ile iş birliği içerisinde ihtiyaç bulunan alanlar desteklenmektedir. Geçtiğimiz yıl düzenlediğimiz mesleki eğitim çalıştayında tüm paydaşlarla bir araya gelerek yapılması gerekenleri belirledik. Hedefimiz, gençlerimizin meslek liselerini tercih etmelerini sağlamak ve mezun olduktan sonra hemen iş bulabilecekleri alanlara yönlendirmektir. Savunma Sanayii Başkanlığı ve diğer sanayi kuruluşlarımız ile iş birliği içinde öğrencilerimizin en iyi şekilde yetişmelerine fırsat sağlıyoruz. Bu bakımdan ben protokolün eğitim camiamıza TEI'ye ve Eskişehir'e hayırlı olmasını diliyorum” dedi.

Eskişehir İl Millî Eğitim Müdürü Sinan Aydın, törendeki konuşmasında mesleki eğitimin önemine dikkat çekerek, “TEI ile geçtiğimiz sene başladığımız Havacılık Teknisyen Okulu’nun devamı olarak bu programı kurguladık. Şehrimizin öncü şirketleriyle böyle protokoller yaparak mesleki eğitim alanındaki iş birliklerimizi artırmayı temenni ediyoruz.” dedi.

Düzenlenen imza törenindeki söz alan TEI Genel Müdürü Prof. Dr. Mahmut F. Akşit ise, “Havacılık motorları alanında yalnızca ülkemizin değil dünyanın en önemli şirketlerinden biriyiz. Bütün başarılarımızı çalışanlarımızla, sizler gibi gençlerle elde ediyoruz. Nitelikli eğitim almış, yetkin teknisyenlere her zaman ihtiyaç duyuyoruz. Bu gibi eğitim programlarıyla siz değerli gençlerimize destek olmaya devam edeceğiz” diyerek TEI olarak eğitime desteklerinin süreceğini vurguladı. İmzalanan protokol kapsamında, Eskişehir Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nde Makine Teknolojisi alanında 9’uncu sınıfta eğitim gören öğrenciler, lise öğrenimleri boyunca TEI’de istihdam edilebilecek.