TEİ yangını kontrol altına alındı

Eskişehir/Ekonomim

Yangının İmalat bölümünde bulunan bir enerji ünitesinde meydana gelen patlama sonrası, yanıcı maddelerin alev almasıyla çıktığı öne sürüldü. İhbarın ardından fabrika çalışanları tedbir amacıyla güvenli şekilde tahliye edilirken, olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi ile birlikte AFAD, ESGAZ ve sağlık ekipleri yönlendirildi. Söndürme çalışmalarına Hava Kuvvetleri Komutanlığı'na bağlı 1. Ana Jet Üssü Komutanlığı'ndan iki kara ekibi de destek verdi. Eskişehir Valisi Dr. Erdinç Yılmaz da olay yerine gelerek yetkililerden yangına ilişkin son durumu aldı.

Tesiste soğutma çalışmaları devam ediyor

Ekipler, fabrikanın içerisinde olası yeniden alevlenmeleri önlemek amacıyla soğutma çalışmalarını sürdürürken, yoğun dumanın tahliyesi için de çalışmalarına devam ediyor.

Can kaybı yaşanmadı

Yangının kontrol altına alındığını duyuran Savunma Sanayii Başkanı Prof. Dr. Haluk Görgün, "Eskişehir’deki TEI yerleşkemizde meydana gelen yangın, ilgili ekiplerimizin özverili çalışmaları sonucunda kontrol altına alınmıştır. En büyük tesellimiz, herhangi bir can kaybının yaşanmamış olmasıdır. Soğutma çalışmaları ile olayın nedenine ilişkin teknik incelemeler ilgili birimler tarafından sürdürülmektedir. Yılların emeğini ve mühendislik birikimini taşıyan TEI ailemiz, ülkemizin millî teknoloji yolculuğunun en kıymetli değerlerinden biridir.

Bu süreci de aynı disiplinle geride bırakarak kritik projelerin aksamadan ilerlemesine yönelik adımları hızla atacağız. Başta TEI ailemiz olmak üzere tüm savunma sanayii ekosistemimize geçmiş olsun diyor, yangına ivedilikle müdahale eden tüm kurumlarımıza ve fedakârca görev yapan ekiplerimize teşekkür ediyorum." dedi.