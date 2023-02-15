TEI’den depremzedelere yardım eli

ESKİŞEHİR - Eskişehir’de arama ve kurtarma faaliyetlerine de destek olan TEI, eğitimli ve teknik donanıma sahip gönüllü çalışanlarından oluşturduğu arama kurtarma ekibini AFAD ile koordine olarak deprem bölgesindeki kurtarma çalışmalarına yönlendirdi.

TEI Arama ve Kurtarma Ekibi bir yandan afetzedeleri enkaz altından kurtarmak için çalışmalarına devam ederken bir yandan da bölgedeki vatandaşların ihtiyaçlarının karşılanmasına destek veriyor.