TEI’nin ürettiği havacılık motorları TEKNOFEST’te sergileniyor

ESKİŞEHİR - Bu yıl 6’ncısı düzenlenen festivalde, yerli ve millî platformları göklerle buluşturan motorlarını tanıtmaya hazırlanan TEI, ülkemizin havacılık motorlarında geldiği noktayı katılımcılara aktaracak. TEI’nin her sene TEKNOFEST kapsamında ana yürütücülüğünü üstlendiği Jet Motor Tasarım Yarışması’nın kazananları da İstanbul’da açıklanacak. 27 Nisan – 1 Mayıs tarihleri arasında Atatürk Havalimanı’nda gerçekleşecek festivalde TEI ayrıca, TEI-TJ90 Turbojet Motoru için montaj yarışması da düzenliyor.



TEI standını ziyaret eden katılımcılar, TEI mühendis ve teknisyenleri tarafından tamamen yerli ve millî olarak tasarlanıp, imal edilip, devreye alınan Türkiye’nin ilk mobil gaz türbinli motor test bremzesini inceleme şansı da bulacak. Bremzede festival boyunca, Türkiye’nin ilk millî helikopter motoru TEI-TS1400’ün çekirdek motorunun testleri gerçekleştirilecek.