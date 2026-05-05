“Tek ihtiyacımız rekabetçi fiyatlama yapabileceğimiz bir kur yapısı”

İREM CEYLİN DEMİRCAN / İZMİR

Hazır giyim sektörünün küresel talepteki artışa rağmen iç dinamiklerden kaynaklanan sorunlarla zor bir dönemden geçtiğine dikkat çeken Ege Hazır Giyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği Başkanı Çağlar Bağcı, Avrupa’da hazır giyim ithalatı artış trendini sürdürürken Türkiye’nin ihracat kaybı yaşamasının temel nedeninin dış konjonktür değil, iç ekonomik politikalar olduğunu vurguladı. Döviz kurunun baskılanması, yüksek faiz ortamı ve finansmana erişimde yaşanan zorlukların özellikle emek yoğun sektörleri derinden etkilediğini belirten Bağcı, sektörün rekabet gücünü yeniden kazanabilmesi için kurun enflasyonla paralel hareket etmesi gerektiğine dikkat çekti.

Bağcı, “Küresel konjonktürü bahane etmek çok da gerçekçi değil. Avrupa’da hazır giyim ithalatı artış trendinde. Bu durum sorunun iç dinamiklerden kaynaklandığını gösteriyor. İhracattaki düşüşün en önemli nedeni döviz kurunun baskılanması ve faizlerin çok yüksek seviyede olması. Enflasyonu düşürmeye yönelik politikalar özellikle emek gücü yoğun sektör olan hazır giyimi olumsuz etkiledi” dedi.

Avrupa ülkelerinin dünyanın her yerinden ürün almaya devam ettiğine dikkat çeken Bağcı, “Çin ve Pakistan gibi ülkelerden alımlar sürerken Türkiye’den hazır giyim, tekstil ve hammadde alımları düşüş gösteriyor. Avrupa’daki resesyon sadece Türkiye’ye özgü değil. Ancak savaş sonrası dönemde Avrupa Birliği’ndeki büyük markalar Türkiye’nin sürdürülebilir ve güvenilir bir tedarikçi olduğunu daha net gördü. Özellikle İspanya merkezli büyük grupların alımlarında artış yaşandı” dedi.

“Büyükler ihracata devam ediyor”

Hindistan’ın serbest ticaret kapsamına alınmasına da değinen Bağcı, “Hindistan’ın da sisteme dahil olması bizim için çok olumlu olmasa da çok olumsuz da değil. Zaten Uzak Doğu ülkeleriyle rekabet edemez hale geldik, biz artık daha katma değerli ve markalaşmış ürünlere yöneliyoruz. Bangladeş, Vietnam, Çin ve şimdi Hindistan ile rekabetin toplam etkisinin sınırlı olacağını düşünüyorum. Genel olarak bakıldığında alımlar bitti denemez, düşüş oranı ise yaklaşık yüzde 6 seviyelerinde. Bu durum özellikle orta ölçekli ihracatçılar için ciddi sorun yaratırken, büyük ölçekli firmalar ihracata devam ediyor” dedi.

Amerika pazarına yönelik değerlendirmelerde bulunan Bağcı, “Avrupa bizim için en önemli pazar ve onu bırakmak gibi bir hedefimiz yok. Hatta kaybettiğimiz ivmeyi geri kazanmak için Almanya’da Premiere Vision ve Munich Fabric Start, Londra’da Fashion SVP gibi fuarlara yılda iki kez katılım sağlıyoruz. Amerika da çok büyük ve önemli bir pazar. Tek bir ülke olarak bakmamak gerekiyor, Avrupa Birliği’nden bile daha büyük bir nüfustan bahsediyoruz.

Los Angeles bölgesine 23 üretici ihracatçı firmamızla ticaret heyeti düzenledik. New York’ta da Premiere Vision fuarına katılım sağladık ve hedef markaları üreticilerimizle buluşturuyoruz” diye konuştu.

“Fiyatlandırma politikaları bozuluyor”

Sektördeki kötü gidişte kur düzeyinin önemli bir neden olduğunu ama toplam resmin ancak yüzde 20’sini açıklayabileceğini anlatan Bağcı, “Geri kalan kısımda tüketici ve üretici davranışları ile fiyatlandırma politikalarındaki bozulma etkili oluyor. İki yıldır TL’nin döviz karşısında oldukça değerli kalması enflasyonu tek başına çözmediğini gösterdi. Artık finansmana erişim, faizlerin düşmesi ve dövizin daha serbest hareket etmesi çok önemli. Bunu söylemekten yorulduk ama ifade etmeye devam edeceğiz. Bizim altyapımızda bir sorun yok; eğitimli personelimiz, mühendislik ekiplerimiz ve üretim kapasitemiz hem tekstil hem hazır giyimde çok güçlü. Tek ihtiyacımız rekabetçi fiyatlama yapabilmemizi sağlayacak bir kur yapısı. Yanlış anlaşılmasın, biz değersiz bir TL istemiyoruz, bizim talebimiz enflasyon kadar artan, dengeli bir kur yapısı” dedi.