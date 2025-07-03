Teka Avrasya CEO’su Aydın Kuzaltı: "Teka, Türkiye’de 5 yılda 5 kat büyümeyi hedefliyor"

EKONOMİ / İZMİR

Ankastre mutfak ürünleri üreticisi Teka, Midea ile entegrasyonunun ardından Türkiye’de büyüme hamleleri başlattı. Bu yılki cironun geçen yıla oranla yüzde 50’nin üzerinde arttırılması hedeflenirken, 5 yıl içinde de 5 kat büyüme planlanıyor. Almanya'da 1924 yılında kurulan, şu anda 100'den fazla ülkede faaliyet gösteren Teka Grup, ankastre ürünler, paslanmaz çelik evye, batarya tasarımı ve üretimi yaparken, mutfak ürünleri arasında fırınlar, ocaklar, davlumbazlar üretiyor.

Midea birleşmesinin ardından Teka Türkiye olarak güçlü bir büyüme hedefi ile ilerlemeye karar verdiklerini söyleyen Teka Avrasya CEO’su Aydın Kuzaltı, “Bu yılki önceliklerimiz, ürün gamını genişletmek ve satış kanalını yeniden yapılandırarak çeşitlendirmek olacak. Bu dönemde Türkiye’de, başta klima olmak üzere TEKA markalı yeni ürün çeşitlerini portföyümüze eklemeye başladık. Büyüme hedeflerimiz doğrultusunda, bu yılki ciromuzu geçen yıla oranla yüzde 50’nin üzerinde arttırmayı, 5 yıl içinde de 5 kat büyümeyi hedefliyoruz” dedi.

Birleşmenin hem üretim hem perakende tarafında önemli yansımalarının olacağını anlatan Kuzaltı, “Önceliğimiz mevcut fabrikaların kapasitelerini ve verimliliğini arttırmak. Hem İzmir hem de Çerkezköy’deki fabrikalarda çalışmalarımız devam ediyor. İzmir’de bulunan üretim tesisimizin toplam ihracatını 2028 yılına kadar en az 2 katına çıkarmayı hedefliyoruz. 2030 yılına kadar ise Türkiye’deki münhasır mağaza sayımızı 4 katına çıkaracağız” diye konuştu.

Alman Teka markası, Türkiye’de 1992 yılından bu yana faaliyet gösteriyor. Teka Türkiye, iç pazara yaptığı satışların yanı sıra 5 kıtaya Türkiye’den ihracat gerçekleştiriyor ve 18 bölge ülkesinin daha sorumluluğunu üstleniyor. Teka’nın Türkiye’de iki üretim tesisi bulunuyor. Teka İzmir Fabrikası, Ege Serbest Bölge’de 24 bin metrekare alanda yılık 2 milyon adetlik üretim kapasitesine sahip.