“Teknik elemanı yetersiz olan yerel yönetimlerle işbirliğine hazırız”

ALİ ŞAHİN/BURSA

Pozitif bilim doğrularının Bursa'ya katkı sunması adına yola çıkan Bursa Mühendis ve Mimar İş İnsanları Derneği (BUMİAD) çalışmalarına devam ederken Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Gümüş geliştirdikleri projeleri hayata geçirirken şehrin ihtiyaçlarını öncelediklerini söyledi. Bursa’da bir deprem gerçeği olduğunu söyleyen Gümüş, “6 farklı grup ile farklı alanlarda da faaliyetler yürütüp şehirdeki daha çok insana dokunmayı ve bir bilinç yaratmayı planlıyoruz. Bunlardan birisi Afet yönetimi konusunda çalışıyor. Deprem kuşağında olan şehrimizde ilk olarak kendi dernek binamızın önünde içerisinde deprem anında ihtiyaç duyulacak malzemeleri barındıran ve yekpare betondan bir acil durum konteyneri inşa etmiştik. Bu konteyner’in benzerlerini Nilüfer ve Mudanya ilçelerimizde belediyelerimizin uygun gördüğü alanlarda konuşlandıracağız. Şehrin afete hazırlanması için üzerimize düşeni yapmaya fazlasıyla hazırız. Bunun yanı sıra özellikle dağ bölgesindeki küçük belediyelerimiz gibi teknik eleman ve altyapı eksiği olan yerel yönetimlerle de karşılık beklemeden işbirliği yapmaya hazırız” dedi.

“Ekolojik tarım ve kamp alanı kuracağız”

Pozitif bilim insanlarının yer aldığı ve belli bir mesleki tecrübeye sahip, tamamı ticaret ile uğraşan insanlardan oluşan bir dernek olduklarını anımsatan Gümüş, “100 üyeyi geçtik. Bir elin parmaklarını geçmeyecek kurumsal üyeyi saymazsak kalan herkes hem piyasa dinamikleri hem de mesleki olarak oldukça tecrübeli kişiler. Bu donanımlı kitle ile Bursa’da gördüğümüz sorunlara çözüm sunmaya çalışmamızın yanı sıra yaşı daha büyük üyelerimizin tecrübelerini aktarabileceği bir platform kurmaya gayret ediyoruz. Ayrıca kiraladığımız 150 dönümlük bir alanda çocuk ve gençlerimizin kamp yapabileceği bir ekolojik tarım alanını da kurmak adına çalışma başlattık. Her yıl olduğu gibi bu yıl da Cumhuriyet balomuzu gerçekleştirip akabinde Anıtkabir’i ziyaret edeceğiz” diye konuştu.

Üyelerinin aynı zamanda birer işyeri sahibi olduğunu hatırlatan Mustafa Gümüş, “Son dönemde ekonomide yaşanan olumsuz hava piyasada beklediğimizin üzerinde bir süreye uzadığı için sorunlar yaşanmaya başladı. Ücretsiz izin ve küçülme gibi konuları birçok sektörde konuşmaya başladık. Nakit döngüsünün sıkışması özellikle KOBİ ölçeğindeki firmaları oldukça zorluyor. En az bir yıl daha bu sürecin devam edeceğinin öngörülmesi birçok firma için zorlayıcı olacak. Yine de piyasanın gerekliliklerini yerine getirerek bir şekilde üretmeye, ülkemiz için katma değer yaratmaya devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.