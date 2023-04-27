Teknofest’te CİCİ KUŞ RC Takımı’ndan büyük başarı

Ramazan AYDIN



KOCAELİ - Kocaeli Büyükşehir Belediyesi bünyesinde Milli Teknoloji Hamlesine katkı sunmak ve kenti bir teknoloji üssü haline getirmek amacıyla kurulan E-Gençlik Teknoloji Atölyelerinde yetişen öğrenciler başarılarıyla dikkat çekiyor. Bu kapsamda Bursa’da gerçekleşen Teknofest Teknoloji Yarışmaları çerçevesinde Savaşan İHA Yarışmasına katılan CİCİ KUŞ RC Takımı ilk defa kamikaze görevini başaran 2 takımdan biri oldu.

Türkiye İkincisi oldular

Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi bünyesinde oluşturulmuş E-Gençlik Teknoloji Atölyeleri çatısı altında; Ulaşım, 3D Parça Basımı ve Malzeme Temini noktalarında desteklediği CİCİ KUŞ RC Takımı, Teknofest Savaşan İnsansız Hava Aracı yarışmasına katılarak bu sene ilk defa kamikaze görevini başaran iki takımdan biri oldu. Genel puan sıralamasında Teknofest Türkiye ikincisi olan takım, otonom iniş-kalkış ve seyir görevleriyle beraber kamikaze görevini de yaparak yarışmayı başarıyla tamamladı. Cici Kuş RC Savaşan İHA Takımı, ilk kez katıldıkları yarışmadan dereceyle dönmüş oldu.