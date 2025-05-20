Teknoloji şirketinin tesisi alevlere teslim oldu

ADNAN AÇIKGÖZ/MERSİN



Şirketin Toroslar ilçesi Hüseyin Okan Merzeci Mahallesi’ndeki tesisinde sabah saatlerinde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Kısa sürede fabrikanın tamamını kaplayan alevlerin büyümesi üzerine, bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Söndürme çalışmalarına il emniyet müdürlüğüne bağlı Toplumsal Olaylara Müdahale Araçları (TOMA) da destek verdi. Akbelen Bulvarı ile tesise çıkan ara yollar araç ve yaya trafiğine kapatıldı.



Büyük maddi hasara neden olan yangın uzun uğraşlar sonucunda kontrol altına alınırken, tesisin kullanılamaz hale geldiği görüldü. Polis olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlattı.



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Ekonomi Gazetesi olarak, şirketin sahibi Doğan Ailesi'ne geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz.