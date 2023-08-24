TEKNOSAB İstihdam Merkezi hizmete başladı

EKONOMİ/BURSA

TEKNOSAB İstihdam Merkezini ziyaret eden ve ‘yeni nesil organize sanayi bölgesi’ olarak anılan TEKNOSAB’ın, Türkiye’nin en büyük projesi olduğunun altını çizen Karacabey Belediye Başkanı Ali Özkan, projenin hem istihdam anlamında hem de cari açığın azaltılması noktasında, ülkemize büyük değer katacağını ifade etti. Bölgede faaliyete geçen firma sayısının her geçen gün arttığını söyleyen Başkan Özkan, “Taşpınar Mahallemizde, 8 bin dönümlük bir alanda inşa edilen TEKNOSAB’ta, kamulaştırma ve altyapı çalışmalarından sonra, fabrika inşaatları da başlamış durumda. İnşaat faaliyetleri hızla devam ediyor. Hem iç pazara hem de dış pazara hitap edecek devasa bir bölge burası” ifadelerini kullandı.