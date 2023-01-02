TEKNOSAB Kavşağı'nın temeli atıldı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Bursa’da 7 ayrı karayolu açılışı ve TEKNOSAB kavşağının temel atma töreninde konuştu. Bakan Karaismailoğlu, “Son 20 yılda Bursa’nın sadece ulaşım ve iletişim altyapısına yaklaşık 43 milyar 153 milyon lira yatırım yaptık. Hayata geçirdiğimiz projelerimizle bütünsel kalkınmamıza destek verirken, Bursa’mızın üretim ve istihdamına çok önemli katkılar sunduk” dedi.

Bursa’da faaliyete geçen ulaştırma yatırımlarını da aktaran Bakan Karaismailoğlu, “2053 Ulaştırma ve Lojistik Ana Planı kapsamında yatırımlarımızı güçlü bir kararlılıkla sürdüreceğiz. Bursa-Karacabey Devlet Yolu Ayrımı-Zeytinbağı İl Yolu ve Teknosab Kavşağı ile de Bursa Teknoloji Organize Sanayi Bölgesi’nin İstanbul-İzmir Otoyolu’na ve Bursa-Karacabey Devlet Yolu’na yüksek standartlı bağlantısını sağlayacağız. 10,5 kilometre uzunluğundaki Bursa-Karacabey Devlet Yolu Ayrımı, Zeytinbağı yolunu çift şeritli bölünmüş yol standardında inşa edeceğiz. Bölgedeki yaşam alanları ve üretim merkezlerinin de yol kesiminin çeşitli noktalarında yapılacak 6 adet kavşak ile yola bağlantısını tesis edeceğiz. Otoyol bağlantısını ise 1,3 kilometre uzunluğunda, 2x2 şeritli, bitümlü sıcak karışım kaplamalı bölünmüş yol ve 4,2 kilometrelik kavşak kolu ile sağlayacağız. Ayrıca, bölgedeki limanlar, demiryolu ve hava ulaşım sistemlerinin karayolu ulaşım projeleriyle entegrasyonu sağlanarak, TEKNOSAB Sanayi Bölgesi’nin ihtiyaç duyduğu yeni yatırım alanları da oluşturulacaktır” diye konuştu.