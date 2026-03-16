TEKNOSAB Lojistik Teknopark’ta temel atma hedefi Nisan 2026

EKONOMİ (BURSA) - Bursa iş dünyasının ortak yatırım modeliyle geliştirdiği TEKNOSAB Lojistik Teknopark projesinde yeni aşamaya geçiliyor. BTSO Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Burkay, ikinci ihraç sürecinin başladığını, arazi çalışmalarının tamamlanmasının ardından Nisan 2026’da temel atma töreninin gerçekleştirileceğini açıkladı. Bursa Fuar Merkezi’nde düzenlenen TEKNOSAB Lojistik Teknopark yatırımcı buluşmasında konuşan Burkay, projenin yalnızca bir lojistik merkez değil, Bursa’nın küresel tedarik zincirindeki rolünü güçlendirecek stratejik bir yatırım olduğunu söyledi. Burkay, “TEKNOSAB içerisinde Güney Marmara’nın en büyük lojistik merkezini kurarak sanayicimizin üretim maliyetlerini düşürürken Bursa’yı küresel lojistik ağın kritik merkezlerinden biri haline getireceğiz” dedi. Burkay, BTSO’nun bugüne kadar kent ekonomisine yön veren 60’tan fazla makro projeyi hayata geçirdiğini belirterek, “Kolay olanı değil, zor olanı tercih ettik. Çünkü biliyoruz ki risk almadan büyük işler başarılamaz” ifadelerini kullandı.

Fon, TL bazında yüzde 126 değer kazandı

TEKNOSAB Lojistik Teknopark Girişim Sermayesi Yatırım Fonu’nun 18 Ekim 2024’te kurulduğunu hatırlatan Burkay, ilk ihracın Bursa iş dünyasına yapıldığını ve projeye 650 yatırımcının katıldığını söyledi. Yatırımcıların 400’ünün KOBİ ve esnaftan oluştuğunu belirten Burkay, bu yapının projeyi Türkiye’de örnek bir ortak yatırım modeli haline getirdiğini vurguladı. Fonun kısa sürede güçlü bir performans sergilediğini kaydeden Burkay, uluslararası denetim kuruluşu PwC’nin 30 Aralık 2025 tarihli değerlemesine göre fon büyüklüğünün 2 milyar 740 milyon liradan 6 milyar 84 milyon liraya yükseldiğini açıkladı. Buna göre fon, TL bazında yüzde 126 değer artışıyla Türkiye’nin en büyük 10 fonu arasında ilk sıraya yerleşti. Projenin teknik detaylarına ilişkin bilgi veren Burkay, merkezde 300’ün üzerinde yükleme rampası, 2 bin TIR kapasiteli park alanı, soğuk hava depoları ve yapay zekâ destekli operasyon altyapısının yer alacağını söyledi. 12 megavatlık güneş enerji sistemiyle tesisin enerji ihtiyacının önemli bölümünün yenilenebilir kaynaklardan karşılanması planlanıyor.

Gemlik ve Bandırma limanlarına, Bandırma-Bursa-Osmaneli demiryolu hattına, otoyol bağlantılarına ve havalimanlarına yakın konumuyla merkezin stratejik avantaj sunduğunu belirten Burkay, “Bu yatırım, TEKNOSAB vizyonunun tamamlayıcı halkası olacak. Ardından ikinci ve üçüncü lojistik merkez projelerini de gündeme alacağız” dedi. Projede 2027’nin ilk yarısında kiralama anlaşmalarının tamamlanması, aynı yılın son çeyreğinde ise ilk etabın devreye alınması hedefleniyor.